A tortas por el liderato

Azzurra mantiene el liderato de la Puerto Sherry 52 SUPER SERIES Royal Cup gracias a su victoria en la segunda manga de este jueves en la Bahía de Cádiz. El barco de la familia Roemmers mantiene una abierta pelea con el Bronenosec de Vladimir Liubomirov que fue el ganador de la primera manga y que está mostrando una solidez impresionante en las aguas atlánticas. El Provezza se ha rehecho de su mala segunda jornada de regatas y este jueves ha sido el mejor barco en el agua con dos segundos puestos. Estos tres barcos son los principales candidatos a la victoria en la segunda regata de la temporada de 52 SUPER SERIES que se decide este sábado en Puerto Sherry.

Este jueves el campo de regatas de la Bahía de Cádiz ha mostrado su mejor cara con un poniente de doce nudos de intensidad media. Los barcos han disfrutado de un buen viento y una mar casi plana con lo que tanto los regatistas como los muchos espectadores que quisieron ver la prueba desde sus embarcaciones de recreo disfrutaron de una magnífica jornada de regatas.

Y pudieron gozar con la pugna por el liderato que están teniendo el Azzurra y el Bronenosec. Los dos veleros se alternaron en la cabeza de la general al término de cada una de las dos mangas disputadas este jueves. La primera fue un monólogo del Bronenosec que salió por el centro de la flota, pero con una buena velocidad. Tendió siempre al lado izquierdo del campo de regatas desde donde dominó la primera ceñida. Ya desde la boya de barlovento ya todo fue coser y cantar para ellos. No así para el resto de la flota que se tuvo que ir pegando de tortas por coger los espacios buenos. Y si no que se lo digan a Quantum y Azzurra que por momentos mantuvieron un match-race que no benefició a ninguno de los dos.

En la segunda manga el Platoon salió dominando el pin junto con el Quantum. Azzurra quedó tapado en el centro de la flota sin capacidad de encontrar espacios limpios por los que navegar y se tuvo que ir a la derecha del campo de regatas, lugar que parecía que nadie quería en ese momento. Por el centro de la flota estaban el Alegre y el Sled que se vieron favorecidos por una buena racha por el medio del campo de regatas, pero ya se veía que a lo mejor la desesperada acción de Azzurra iba a pagar buenos dividendos. A mitad del tramo inicial el barco de la familia Roemmers ya había recuperado buena parte de la desventaja y al llegar a la baliza de barlovento lo único que tenía claro la flota era que el velero argentino era el líder de la manga.

Por detrás fue el Provezza el barco que dominó al resto de la flota. Platoon fue penalizado en la aproximación a la primera boya de la manga en una maniobra con el Quantum. Los americanos no pudieron escapar de las últimas posiciones en la prueba que ya le despide de conseguir el triunfo en aguas de Puerto Sherry.

Para este viernes están previstas dos nuevas mangas a partir de las 14 horas.

Reacciones

Santiago Lange, táctico del Azzurra, explica: «Pienso que a veces tienes suerte de que nadie vira en tu cara y te encuentras con líneas limpias para navegar. Esa ha sido la clave en la victoria. Pienso que es una regata fantástica y a veces necesitas ese pequeño punto de suerte, que es la que no tuvimos en la primera manga con Quantum. En la segunda tuvimos esa suerte y nos dejaron solos en la derecha. Queríamos estar en la derecha, pero pudimos habernos equivocado. Está todo muy igualado y en esto está el gran aliciente de las 52 SUPER SERIES. Cualquier pequeña cosa que te ocurre es un grave problema. Es divertida la lucha de viradas, pero ellos (Quantum) tomaron esa decisión de proteger la derecha y nosotros éramos los que estábamos cerca. Probablemente fue un error mío no darme cuenta de que ellos nos querían cubrir y deberíamos haberlos dejado ir. Esa es la parte interesante saber cómo los demás juegan sus cartas. Necesitas regatear bien si hay algo que nunca hago es mirar los resultados para decidir cómo navegar. En esta flota si navegas pensando en los resultados seguro que no ganas».

Sime Fantela, caña del Bronenosec, dice: «Están siendo unos buenos días y estamos siendo muy consistentes. Estamos recuperándonos de situaciones complicadas y estamos haciendo un gran trabajo de equipo. La diferencia con Mahón es que aquí llevamos más tiempo como equipo y en esta flota es muy importante tener la experiencia que te dan las regatas. Compartir la caña con Vladimir está siendo muy productivo para nosotros. Hemos encontrado un buen balance entre los dos haciendo él las ceñidas y yo las popas y las salidas, aunque Vladimir también coge la caña en las popas a veces. Lo más importante para los dos días que quedan es no hacer errores y seguir siendo consistentes».

Nacho Postigo, navegante del Provezza, manifiesta: «La diferencia son 24 horas de hacerlo mal a bien. No hay grandes diferencias entre hacer bien o mal. Ayer hicimos un par de errores y hemos aprendido de ellos y hemos vuelto a la senda que mostramos el primer día. El barco es rápido y hemos tomado buenas decisiones. Si no haces errores puedes estar arriba, pero todo está muy cercano. Si pierdes media eslora pasas de ser segundo a sexto fácilmente, todo debe ir perfectamente. Es muy complicado hacer dos segundos porque la flota es muy competitiva, es casi un milagro nuestro resultado de hoy».