¡'Que Empapee' la vela!

La bahía de Cádiz se convertirá este fin de semana en capital andaluza de la vela ligera con la celebración de la Copa de Andalucía de la clase Snipe 2025, que tendrá lugar el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre. El campeonato, de ámbito autonómico, está organizado por el Real Club Náutico de Cádiz en colaboración con la Flota Snipe de Cádiz y la Federación Andaluza de Vela, actuando esta última por delegación de la Junta de Andalucía al tratarse de una prueba oficial. La cita coincide además con el VI Trofeo Aniversario de la Flota Snipe de Cádiz, lo que añade un componente especial de celebración para los regatistas locales.

El programa deportivo prevé dos jornadas de regatas con un máximo de seis pruebas en total (tres mangas por día). Los recorridos se desarrollarán en la bahía de Cádiz, donde el comité de regatas dispondrá un trazado técnico entre boyas.

«La bahía gaditana ofrece unas condiciones magníficas para la vela, y esperamos un gran espectáculo en el agua», ha declarado Margarita Luna, presidenta del RCN Cádiz. «Para nuestro club es un honor organizar esta Copa de Andalucía, que refuerza nuestro compromiso con la promoción de la vela ligera en Cádiz y nos permite recibir a regatistas de toda la región en un entorno inmejorable».

En la Copa de Andalucía – VI Trofeo Aniversario de Snipe participarán una veintena de tripulaciones representando a clubes náuticos de Andalucía. Figuran inscritos equipos del Real Club Náutico de Cádiz, Real Club Mediterráneo de Málaga, Real Club Náutico de Motril, Club Náutico Sevilla, C.D. Náutico de Punta Umbría, Real Club Náutico de Puerto de Santa María (Puerto Sherry) y de la Comisión Naval de Regatas de Cádiz, lo que da muestra de la amplia base geográfica de la competición. La diversidad es también deportiva: habrá tripulaciones encuadradas tanto en categoría absoluta (senior) como Máster (veteranos) y Juvenil, compitiendo todas en igualdad de condiciones en el agua.

El nivel competitivo se prevé muy alto, dado el palmarés de algunos participantes. Destaca la presencia de Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, del RCN Motril, recientes ganadores de la primera Copa de Andalucía de Snipe de esta temporada (disputada en Huelva en agosto) y actuales campeones de España Máster 2024 de la clase. Esta experimentada pareja llega a Cádiz tras imponerse en Huelva por un ajustado margen de un punto en la general, confirmando su condición de favoritos en categoría Máster.

Junto a ellos, competirán los líderes de la Liga andaluza Driveris 2025 de Snipe: los gaditanos David Blanco y Aroa Rubio, tripulación del RCN Cádiz a bordo del 'Aivlis' que encabeza la clasificación anual tras ocho jornadas disputadas. Blanco y Rubio han dominado la liga local gracias a su regularidad, compitiendo habitualmente contra una veintena de barcos en las aguas gaditanas, por lo que buscarán trasladar ese buen rendimiento al campeonato autonómico.

La cantera gaditana

La representación local la completan jóvenes promesas como Pablo Sánchez y Guillermo Gratacós (RCN Cádiz), una tripulación juvenil que con su barco 'Que Empapee' aspira a medirse de tú a tú con los seniors. En definitiva, el elenco de participantes combina experiencia y juventud, incluyendo campeones nacionales, vencedores de copas anteriores y regatistas que han demostrado su valía en el circuito andaluz, lo que asegura una competición reñida y emocionante.

«El objetivo es que todas las tripulaciones, desde las más veteranas hasta las más jóvenes, se sientan protagonistas en esta Copa de Andalucía», afirma Miguel Ramos, capitán de la Flota Snipe de Cádiz. Ramos, uno de los impulsores de la renovada flota gaditana, señala que «hemos trabajado en un evento en el que prime el buen ambiente y la deportividad. La clase Snipe tiene ese espíritu familiar y competitivo a la vez, y en Cádiz queremos que cada regatista se lleve un gran recuerdo de este campeonato».

La competición cuenta un año más con el patrocinio de Hispania Servicios Inmobiliarios.