La Diputación amplía su programa de circuitos deportivos con un campeonato provincial de baloncesto 3x3

El baloncesto 3x3 es una modalidad en auge en la provincia que gana aficionados al mismo ritmo en el que lo hace en otros territorios del territorio nacional. Con el objetivo de fomentar la práctica de esta modalidad deportiva, arranca en septiembre el 'Circuito Diputación de Cádiz 3x3', ampliando así el programa de circuitos liderado por el Servicio de Deportes de la administración provincial.

El campeonato se compone de cinco torneos, con sede en otras tantas localidades gaditanas. El primer torneo se disputará en Prado del Rey, el 4 de septiembre. Le seguirán el de Sanlúcar de Barrameda (el 6 de agosto), Alcalá de los Gazules, Conil y La Línea de la Concepción (con fecha por determinar en estos tres últimos casos).

El circuito está dirigido a todas las categorías de deporte base y amateur de baloncesto 3x3: mini (equipos de niños y niñas nacidos entre 2013 a 2016); cadete masculina y femenina (nacidos entre 2009 y 2012); y absoluta masculina y femenina (nacidos en 2008 y años anteriores). La participación también está abierta a la comunidad universitaria.

Según recogen las bases, a cada torneo podrán inscribirse todos los equipos que lo deseen, sin ningún límite. Aunque para puntuar en el circuito será necesario participar en al menos tres de los cinco propuestos. Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores, uno de ellos actuará como suplente. Durante el encuentro, es obligatorio que jueguen los cuatro deportistas del equipo.

El formulario de inscripción para apuntarse ya está disponible en el siguiente enlace. El precio de la inscripción en la categoría absoluta es de 10 euros por equipo para cada una de las jornadas, o de 20 euros por equipo en caso de que la inscripción se corresponda con el circuito completo. Para el resto de categorías la inscripción es gratuita. El plazo está abierto hasta las 12:00 horas del día antes de cada torneo.

Habrá premios para los equipos campeón y subcampeón de cada categoría por jornada. Los equipos campeones en la clasificación general recibirán un trofeo y, en el caso de los campeones de la absoluta, recibirán también un vale para material deportivo.

La Diputación de Cádiz organiza este Circuito de la mano de la Federación Andaluza de Baloncesto. La normativa y el resto de información de interés están disponibles en la sección web del Servicio de Deportes.