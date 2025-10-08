Cómoda victoria del Virgili en La Palma del Condado (2-6)

El CD Virgili Cádiz consiguió una contundente victoria por 2-6 ante el Smurfit Westrock La Palma FS en el Pabellón Municipal de La Palma del Condado, en el partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa de S.M. El Rey de Fútbol Sala disputado el martes 7 de octubre de 2025 a las 20:15 horas. El conjunto gaditano dominó el encuentro desde el inicio, mostrando control del juego.

El conjunto amarillo avisó muy pronto con un disparo desviado de Abraham Cintado en el primer minuto y otro detenido por el guardameta Carlos poco después. La Palma respondió con dos llegadas consecutivas de Alberto, bien resueltas por Hilario. El marcador se abrió en el minuto 6 con el 0-1 para el CD Virgili Cádiz, tras una jugada de Pancho por la banda que asistió al segundo palo a Pablo Castilla. El balón, que iba camino de gol, fue desviado involuntariamente por Talla al fondo de su propia portería.

Solo un minuto más tarde, La Palma empató 1-1 gracias a su capitán Alberto, cuyo disparo no pudo atajar correctamente en dos tiempos el portero Hilario. Castilla estuvo a punto de adelantar de nuevo a los gaditanos con un disparo a la cruceta y, tras varias intervenciones de Carlos, el partido se volvió intenso en ambas áreas. En el minuto 12, los locales dispusieron de una triple oportunidad: primero Hilario evitó el gol, luego el palo salvó al Virgili y finalmente la defensa despejó.

El conjunto gaditano recuperó la ventaja con el 1-2 en el minuto 14, cuando un disparo de Óscar Moguel fue desviado por Alberto hacia su propia portería. Minutos después, Abraham Cintado recibió un golpe en la cara que le obligó a abandonar el partido tras ser atendido. Virgili siguió buscando ampliar su ventaja con ocasiones de Poti antes del descanso, aunque sin éxito.

Tras el paso por vestuarios, Joni sustituyó a Hilario bajo los palos del CD Virgili Cádiz. La segunda parte comenzó con un disparo de Talla detenido por el portero gaditano, y pronto llegó el 1-3 con un tanto de Jesulito en el minuto 23. El propio Joni realizó poco después una gran parada a Pablo, y el ritmo del partido se mantuvo alto con ocasiones claras para ambos equipos, incluido un disparo de Talla al palo.

La Palma recortó distancias con el 2-3 en el minuto 29, obra de Alberto, pero apenas un minuto después Óscar Lojo aprovechó un desajuste en la defensa onubense durante la incorporación ofensiva del portero Carlos para establecer el 2-4. En el minuto 31, Alberto volvió a encontrarse con el poste, mientras que las siguientes intervenciones de Joni evitaron nuevas opciones locales ante los tiros de Cuerda y Talla.

El técnico de La Palma, Alejandro Sánchez, apostó por Gonzalo como portero-jugador en los últimos minutos, pero el recurso fue aprovechado por el CD Virgili Cádiz para sentenciar el duelo. En el minuto 38, Poti firmó el 2-5 tras asistencia de Óscar Moguel, y un minuto más tarde, Pablo Castilla culminó la goleada con el 2-6 al recuperar un balón y anotar a portería vacía. Joni, de nuevo decisivo, desbarató las dos últimas llegadas locales a pocos segundos del final.

Con este resultado, el equipo gaditano pasa a la tercera eliminatoria de Copa de S.M. El Rey de Fútbol Sala, que se deberá jugar como local ante un rival de Segunda División, a determinar por proximidad geográfica entre los equipos no exentos, probablemente el próximo miércoles 29 de octubre. Pero antes, el equipo se centrará en la liga, a la que volverá este domingo 12 de octubre a las 12:30 horas en el Pabellón Ciudad de Cádiz ante el CD Córdoba Futsal B Patrimonio.

Más temas:

Cádiz