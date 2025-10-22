Cierre de altura al I Circuito de Vela Diputación de Cádiz

El I Circuito Diputación de Cádiz de Vela ya tiene a sus primeros campeones. Tras cuatro pruebas disputadas a lo largo de la temporada, los títulos en las categorías Sub 13 y Sub 16 han recaído en Daniel Barrios (Club Náutico Elcano), Shaha Georgia Brooke (Club Náutico Puerto Sherry), George Muller (CN Puerto Sherry) y Lidia Hernández (CAND de Chipiona).

El circuito echaba a andar el pasado mes de marzo en aguas de Puerto Real en el marco de un provincial organizado por el Club Náutico El Trocadero. La segunda cita llegó los días 17 y 18 de mayo en Sanlúcar de Barrameda, organizada por el Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda. Posteriormente, la competición se trasladó a La Línea de la Concepción los días 14 y 15 de junio, con el Real Club Náutico de La Línea de la Concepción como anfitrión, y culminó el 13 de octubre en El Puerto de Santa María durante el X Trofeo de la Hispanidad de Optimist, una de las pruebas más relevantes del calendario andaluz para la cantera anfitriona y de otras territoriales españolas.

Con la creación de este circuito, la Diputación de Cádiz consolida su compromiso con el impulso de la vela y el deporte náutico en la provincia. Gracias a su apoyo, jóvenes deportistas han tenido la oportunidad de competir en un marco de excelencia, acumulando experiencia competitiva y proyectando su talento a nivel autonómico y nacional. La iniciativa ha contribuido también a reforzar la tradición náutica y el prestigio de la provincia de Cádiz como referente en la vela.

A lo largo de las cuatro sedes, cada cita ha contado con sus propios ganadores, que han sido reconocidos en el podio al cierre de cada evento. El sistema de puntuación acumulada ha permitido premiar la regularidad y el esfuerzo de los regatistas durante toda la temporada, coronando a Daniel Barrios y Shaha Georgia Brooke en Sub 13 masculino y femenino, respectivamente, y a George Muller y Lidia Hernández en Sub 16 masculino y femenino.

Los podios se completaron con Ángel Ponce (RCN Sanlúcar de Barrameda) y Martín Núñez (CN Puerto Sherry) en Sub 13 Masculino, y Carmen Sánchez (CN Puerto Sherry) y Ana Rodríguez (RCN Sanlúcar de Barrameda) entre las niñas, y en Sub 16 con Leon Moreno (CN Elcano) y Alberto Listan (RCN Sanlúcar de Barrameda), segundo y tercero masculino, respectivamente, y Jimena Colón (RCN de Sanlúcar de Barrameda) y Silvia Cervera (CN Puerto Sherry) en la versión femenina.

El éxito de esta primera edición sienta las bases para la continuidad y crecimiento del circuito en próximas temporadas, fortaleciendo el desarrollo de la vela de base y la colaboración entre clubes, instituciones y territorios de la provincia.

