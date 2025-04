El Trihércules recupera el músculo perdido

Y Cádiz volvió a encontrarse con una de sus pruebas fetiche, un evento deportivo que desde su nacimiento en 2012 ha trascendido todo lo que conlleva una carrera deportiva de cualquier tipo. Pues hablar del Trihércules es hacerlo de una competición singular, combinando lo mejor de la Playa Victoria, con el recorrido por la avenida principal de Cádiz y acabando con el Paseo Marítimo como escenario. Tres deportes en uno con los 750 metros a nado, los 20 kilómetros de ciclismo y los 5 de carrera a pie. Sin igual.

Jesús Vela e Irene Peinado inscribieron con letras de oro sus nombres en el listado de ganadores del triatlón de Cádiz. Lo hicieron con autoridad, el primero incluso con récord de la prueba, demostrando que este triatlón está más vivo que nunca y que sus años de ausencia no han significado que el Trihércules sea una de las pruebas más consolidadas del calendario deportivo.

En el epicentro de una de las zonas más llamativas de la ciudad, la Glorieta Ana Orantes como base de la zona de boxes, Cádiz fue una fiesta toda la jornada del sábado. Ni la coincidencia en el horario con el partido del Cádiz CF ante el Eldense en el estadio privó al público y al aficionado de disfrutar de los más de 300 atletas que llenaban con sus bicicletas la antigua plaza del Hotel Playa.

Un espectáculo esos boxes repletos y sobre todo comprobar, minutos más tarde ya con la prueba en marcha, uno de los grandes atractivos del triatlón, las transiciones. El nadador que se convierte en ciclista y el ciclista que se convierte en corredor. Todo sin pausa, dejándo el mono de natación en su lugar de la plaza, cogiendo la bici y rematando con el cambio de zapatillas para calzarse las de atletismo. Si alguien no había visto deporte en estado puro, lo disfrutó con el Trihércules.

Pero mucho antes de que arrancara la competición, ya la Glorieta Ana Orantes daba cuenta de lo que es vivir una competición en primera persona. Primero viendo como el deporte es un magnífico vehículo para ayudar a gente que lo necesita, pues el Trihércules no ha perdido en ninguna de sus ocho ediciones su carácter solidario y en esta no iba a ser menos. Recogida de productos para el Banco de Alimentos y los beneficios de la prueba que irán destinados a diferentes asociaciones como Agamama, Cáritas o la Asociación Española Contra el Cáncer. Una prueba sin ánimo de lucro por parte del CD Cádiz Costa de La Luz, organizador del evento, pero con un claro destino solidario.

Sol de justicia, cielo azul y una temperatura casi veraniega. Condicionantes perfectos para disfrutar de una tarde espectacular gracias a los trialetas llegados de muchos lugares de la provincia de Cádiz, Andalucía e incluso de Despeñaperros hacía arriba. Porque cinco años de ausencia no son nada para recuperar una prueba fundamental para la ciudad y su Bahía. «Entiendo que esta prueba le da muchísimo a la ciudad y a su provincia, sin olvidar lo que supone Cádiz como escaparate. La repercusión del evento es muy importante porque hay gente que viene a participar y a pasar el fin de semana, turismo deportivo que se llama, y lo hacen desde muchos lugares», explicaba en la previa de la prueba el director del triatlón Juan Ignacio García Priego.

El responsable de la misma vive momentos muy intensos durante toda la mañana del sábado y a unos minutos de que se dé el pistoletazo de salida. Han sido muchos meses de trabajo que se culminan el sábado, momentos de nervios para que todo salga bien con el apoyo de las empresas que han colaborado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz. Un Trihércules Grupo Solera, denominado en esta octava edición, siempre con la ayuda de muchos voluntarios que hacen también posible la prueba.

Dominio masculino y femenino, con nueva marca incluida

Y sobre las cuatro y cuarto comenzaba la prueba desde el arenal de la Playa Victoria. Primero los hombres y pasados unos mintuos las mujeres comenzaban el segmento de natación, los 750 metros a nado que ponían a prueba a los más de 300 triatleltas que se echaban al agua.

Pronto se iba a ver quién quería hacerse con el primer puesto tanto en la modalidad masculina como femenina. En hombres, el chiclanero Jesús Vela comenzaba a mandar. Lo hizo prácticamente desde el agua hasta que entró en meta. Llegó primero a la transición tras la natación y lideró en ciclismo. Algo de viento de ida a San Fernando perjudicaba a los trialetas pero Vela mandaba por delante de un grupo de tres con su primo Rubén Vela, Alfonso Bastos y Juan José López. Entre estos tres estaría en juego el podio final.

En la categoría femenina, algo similar. La isleña Irene Peinado era la mejor desde la primera transición hasta la segunda, cuando ya los ciclistas se convertían en atletas para terminar los 5 kilómetros a pie por un Paseo Marítimo repleto en un día de verano.

Jesús Vela, ganador, posa con su medalla josé maría reyna

La prueba transcurría con la sensación de que algo grande podía pasar pues el cronómetro podía deparar lo que finalmente sucedió. Vela batía el récord del Trihércules dejando el tiempo en meta en 56 minutos y 24 segundos. Un nuevo tiempo para el ganador del Trihércules, en una victoria con autoridad pues Alfonso Bastos llegaba casi tres minutos más tarde y muy cerquita lo hacía Juan José López que firmaba el tercer puesto.

«Esto es como ganar un campeonato del mundo»

Jesús Vela reconocía el esfuerzo nada más llegar a meta: «Ha sido una prueba muy intensa. He salido fuerte del agua y ahí me he metido en un pequeño grupo en el que al final he decidido tirar solo. Me gusta mantener mi ritmo y por eso he preferido tirar a tope y quedarme solo al final», decía el ganador, destacando su clara victoria. «Es un triunfo muy bonito en un prueba espectacular como el Trihécules», sentenciaba uno de los triatletas que más están despuntando en competiciones nacionales.

La categoría femenina se saldó sin sorpresas. Irene Peinado, campeona de España en aguas abiertas, ganaba con un tiempo de 1:08:06, mientras que Eva Rodríguez llegaba segundos más tarde, por delante de María del Pilar Ayuso, tercer puesto de la prueba. «Estoy muy feliz e ilusionada», decía Irene Peinado tras llegar la primera a meta. «Me ha inquietado algo el viento pero estamos acostumbrados siendo de Cádiz. Es algo que se nota y que tenemos en ventaja por delante de mucha gente. Para mi ganar así es como hacerlo en un campeonato del mundo», explicaba la triatleta isleña.

Como un reguero seguían llegando a la línea de meta deportistas que más allá del esfuerzo y el cansancio esbozaban una enorme sonrisa. El Trihércules recuperaba el músculo perdido, merced a la complejidad de organizar una prueba sin ayudas institucionales en la anterior legislatura. Cádiz recupera, por fortuna para todos, una prueba deportiva de primer nivel que llegó hace 12 años y que está llamada a quedarse muchos años más.

ABSOLUTO MASCULINO

1. Jesús Vela. Club Peñota Dental Alusigma 00:56:24

2. Alfonso Bastos. Club Triatlón Albacete Res 00:59:14

3. Juan José López. C.D. Vas 00:59:30

ABSOLUTO FEMENINO

1. Irene Peinado. Triatlón Inforhouse Santiago 1:08:06

2. Eva Rodríguez. Polideportivo Olimpo Cádiz 1:08:54

3. María del Pilar Ayuso. C.D.E. Jerezana de triatlón 1:10:07

