Cádiz y San Fernando acogen la Regata Ciudades Constitucionales 2025 los días 27 y 28 de septiembre

El Real Club Náutico de Cádiz organiza una nueva edición de la Regata Ciudades Constitucionales, que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre en aguas costeras entre Cádiz y el caño de Sancti Petri, con final en el puerto de Gallineras (San Fernando).

La prueba, incluida en el programa deportivo del club dentro de la modalidad de crucero-travesía, se disputará bajo el sistema de clasificación ORC y cuenta con la colaboración del Club Náutico de Gallineras y de la Federación Andaluza de Vela.

El recorrido será de tipo costero, con una primera etapa el sábado 27 desde Cádiz a Sancti Petri y una segunda el domingo 28 en sentido inverso, de Sancti Petri a Cádiz. Ambas jornadas tendrán su señal de atención a las 12:00 horas, con la tradicional reunión de patrones prevista el sábado por la mañana.

La Regata Ciudades Constitucionales nació con el espíritu de unir a través del deporte dos ciudades estrechamente vinculadas con la historia constitucional de España. En esta edición, el Real Club Náutico de Cádiz quiere volcar todo su esfuerzo y entusiasmo en consolidar el carácter de la prueba como seña de identidad de la entidad en el ámbito de las regatas de crucero.

La cita ofrecerá a los participantes no solo la emoción de la competición, sino también la experiencia única de la navegación por el Parque Natural Bahía de Cádiz, con la tradicional convivencia marinera en Gallineras al término de la primera etapa.

Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de septiembre a través del correo electrónico actividadesdeportivas@rcncadiz.com, con tarifas reducidas para las recibidas antes del 20 de septiembre. La organización ofrece atraques gratuitos en Cádiz y Gallineras para las embarcaciones participantes.

Habrá trofeos para los tres primeros de cada clase establecida y una clasificación general conjunta con la suma de los resultados de ambas etapas.

Con esta regata, el Real Club Náutico de Cádiz culmina su calendario anual de cruceros, tras la celebración el pasado mes de julio de la Regata Blas de Lezo, y reafirma su compromiso con el impulso del deporte náutico y la promoción de la Bahía de Cádiz como escenario privilegiado para la vela.

La Regata Ciudades Constitucionales cuenta con el patrocinio de Restaurante Timón de Roche, el despacho de abogados Bufete Canalejas, el restaurante El Navegante, Blabblá y Rumbo Sur.

