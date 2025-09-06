Cádiz acogerá por primera vez el Campeonato y Copa de Andalucía de petanca para sordos

El Campeonato y Copa de Petanca de Andalucía para Sordos se celebrarán por primera vez en la provincia de Cádiz, gracias a la labor del Club Deportivo de Sordos de Jerez, el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración de diversas entidades públicas y privadas. El evento, presentado en el Palacio Provincial, se desarrollará el próximo 20 de septiembre, en las instalaciones deportivas de Gualdacacín (entidad local autónoma de Jerez de la Frontera).

La organización calcula que participarán unos 40 deportistas, pertenecientes a unos 15 o 20 equipos procedentes de diversos puntos de Andalucía. La mayoría de participantes tienen discapacidad auditiva, pero también compiten oyentes, en un intento del Club Deportivo de Sordos de Jerez de fomentar la integración plena en la práctica deportiva.

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha elogiado el «magnífico trabajo» que realizan desde el club «y esas ganas que tienen de hacer deporte y de sentirse cada vez más integrados en nuestra sociedad». En su opinión, «creo que en toda la Diputación nos debemos sentir muy orgullosos de poder colaborar con este tipo de acciones. Una colaboración que continuará en el futuro», ha asegurado.

Por parte del Club Deportivo de Sordos de Jerez, tanto el presidente, José Luis Muñoz, como Alejandro Fernández, miembro del club, han agradecido el apoyo de la Diputación para desarrollar esta competición y el resto de actividades que organizan en la entidad porque «si no, sería imposible continuar con nuestra labor de unir el deporte con la integración social, y eso es algo muy importante para nosotros». «Estamos esperando a que todos los participantes vengan y disfruten mucho. Da igual si pierden o ganan, lo importante es disfrutar, que sea un evento maravilloso y que se repita», han asegurado.

El acontecimiento deportivo tendrá lugar durante toda la jornada. Por la mañana se celebrará el Campeonato y por la tarde será la Copa. Cada equipo estará compuesto por 2 personas. La petanca para sordos se practica con las mismas reglas que en el caso de personas sin discapacidad auditiva, aunque se modifican las señales acústicas por señales visuales.