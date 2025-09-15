Brillante fin de semana para el equipo de piragüismo del RCN de El Puerto de Santa María

El equipo de piragüismo del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María ha cerrado un intenso fin de semana de competiciones con resultados muy destacados en dos citas de primer nivel, confirmando el buen momento de la sección.

En la Copa de Andalucía de Kayak de Mar, celebrada en Sanlúcar de Barrameda, el club portuense firmó una brillante tercera posición en la clasificación por clubes con una expedición de tan solo cinco palistas.

Los resultados individuales subrayan el alto nivel de la participación:

Teresa de la Peña, 1ª en Mujer Senior SS1

Samuel Ibáñez, 1º en Hombre Senior Tradicional

Adam Romay, 3º en Hombre Infantil SS1

Jorge Moreno y Fran Bohórquez, 4º y 5º en sus respectivas pruebas

Por su parte, Sara Martín fue convocada con la selección andaluza para competir en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas, donde firmó una actuación de gran nivel.

En la prueba K1 500 metros Infantil, considerada prueba olímpica, la palista portuense se clasificó 4ª a tan solo 2 segundos de la medalla, logrando además el mejor resultado de la selección andaluza en kayak. En la distancia de K1 3000 metros Infantil Absoluta, finalizó en la 18ª posición, siendo 7ª de su edad.

Con estos resultados, el equipo de piragüismo del RCN de El Puerto de Santa María confirma su excelente progresión deportiva, tanto en el ámbito autonómico como en competiciones nacionales, y ratifica el potencial de sus jóvenes promesas.

