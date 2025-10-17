Bornos se prepara para recibir el espectáculo del vuelo a motor

Pilotos procedentes de diversos países del mundo, como Polonia, Estados Unidos, Francia, Chequia, Italia, España y Reino Unido se han inscrito ya para participar en el VII Campeonato del Mundo de Slalom de Paramotor, que se celebrará en Bornos del 19 al 25 de octubre. El acontecimiento deportivo ha sido presentado en la Diputación, institución que colabora con la organización del evento junto al Ayuntamiento de Bornos, entre otras entidades.

La diputada Vanesa Beltrán ha sido la encargada de representar a la administración provincial durante el acto. Beltrán ha felicitado al equipo organizador por conseguir, gracias a su «trabajo y empeño» que la localidad sea sede de una nueva cita internacional de este deporte, reafirmando así que «el circuito de Bornos es uno de los más seguros y preparados a nivel mundial para acoger este tipo de pruebas».

La Diputación «se enorgullece una vez más de formar parte activa de una de las pruebas deportivas más importantes de la Sierra de Cádiz», tal y como avalan los datos de inscripción -60 pilotos, por el momento- y de seguimiento de las pruebas. La celebración de este campeonato «acaparará la atención mundial de este fascinante deporte» hacia Bornos, y supondrá una «inyección importante» en la actividad económica de la localidad y las del entorno, ha asegurado.

En esa línea se ha expresado el alcalde de Bornos, Hugo Palomares. Tanto los equipos como sus familiares «nos consta que se alojarán en Bornos y en otros municipios, por lo que harán turismo y se moverán por el resto de la Sierra de Cádiz». Palomares ha aprovechado para animar a ver las pruebas los días de competición y «disfrutar de este espectáculo que es el paramotor».

Por parte de la organización, Francisco Sánchez, de Lijarsur, ha agradecido a la Diputación y al Ayuntamiento su implicación en la organización. También ha destacado las características del circuito del lago del embalse de Bornos, el único permanente de slalom de Europa, que hacen que sea uno de los más seguros del mundo y, por tanto, de los preferidos para quienes practican este deporte.

Más temas:

Francia

Bornos