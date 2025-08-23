El balonmano andaluz se une en San Fernando para recordar a Miguel Ángel González

El pabellón del Parque Laulhé de San Fernando fue escenario este sábado de un emotivo homenaje a Miguel Ángel González Gómez, guardia civil asesinado en febrero de 2024 en el puerto de Barbate.

El Memorial Miguel Ángel González combinó deporte y recuerdo en una jornada muy especial para el balonmano andaluz y para todos los que quisieron rendir tributo a su memoria. El evento estuvo organizado por el Ayuntamiento de San Fernando y la Federación Andaluza de Balonmano, con la colaboración del Club Balonmano San Fernando, equipo en el que Miguel jugó durante años. El objetivo fue recordar su figura tanto en lo deportivo como en lo humano, así como ofrecer a la afición isleña la posibilidad de disfrutar de balonmano de primer nivel en la provincia.

La jornada comenzó con un encuentro entre veteranos de San Fernando, Chiclana y Cádiz, clubes en los que Miguel militó como jugador. También participaron exjugadores de Barbate, en muestra de apoyo y reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque el resultado no tuvo relevancia deportiva, fue un partido lleno de simbolismo, en el que se recordó el liderazgo, compromiso y buen humor que Miguel Ángel transmitía dentro y fuera de la pista. De hecho, Pedro Montiel, presidente del Club Balonmano San Fernando, ya ha reconocido que sería de su agrado que el Memorial Miguel Ángel González se convierta en una cita fija dentro del calendario del balonmano andaluz.

Balonmano de alto nivel en San Fernando

Como plato fuerte, a las 12:30 horas se disputó la semifinal de la Copa de Andalucía entre los dos equipos andaluces de División de Honor Plata: el Trops Málaga y el Balonmano Proin Sevilla. Los hispalenses vencieron con un resultado de 25-28 y ahora deben enfrentarse al Ángel Ximénez Puente Genil, único representante andaluz en la Liga ASOBAL. La entrada fue gratuita hasta completar aforo, y el encuentro sirvió como prueba de nivel antes del inicio de la temporada.

El Memorial permitió que la ciudad de San Fernando, junto al balonmano andaluz y la sociedad gaditana, rindieran homenaje a Miguel Ángel González, recordando su pasión por el deporte y su compromiso como servidor público.