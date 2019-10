Zenit-Barcelona en directo

Actualizado: 11/10/2019 19:00h

11' 1ª Falta personal de Sergei Balashov [Zenit San Petersburgo] sobre Pierre Oriola cuando lanzaba de dos. 11' Brandon Davies [Barça] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Pierre Oriola 10' Tiempo de posesión agotado 10' Primera falta personal de Leandro Bolmaro [Barça] sobre Will Thomas

10' Will Thomas [Zenit San Petersburgo] comete su segunda falta personal sobre Leandro Bolmaro 10' Kyle Kuric [Barça] falla la canasta 10' Alex Renfroe [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote defensivo es para Leandro Bolmaro. 10' Will Thomas [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote ofensivo es para Alex Renfroe 10' Primera falta personal de Kyle Kuric [Barça] sobre Austin James Hollins

10' Inicio del segundo cuarto 10' Fin del primer cuarto 9' Brandon Davies [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Will Thomas. 9' 20 - 19 1º Cuarto Canasta de Austin James Hollins [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Anton Ponkrashov 9' 18 - 19 1º Cuarto Canasta de Víctor Claver [Barça] con asistencia de Brandon Davies

9' Tiempo muerto 9' 18 - 17 1º Cuarto Canasta de Will Thomas [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Anton Ponkrashov 8' Alex Renfroe [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Nikola Mirotic 8' Alex Renfroe [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikola Mirotic. 8' Kyle Kuric [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Anton Ponkrashov.

8' Will Thomas [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Víctor Claver. 7' Will Thomas [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote ofensivo es para Anton Ponkrashov 7' 16 - 17 1º Cuarto Nikola Mirotic [Barça] encesta el segundo tiro libre 7' 16 - 16 1º Cuarto Nikola Mirotic [Barça] encesta el primer tiro libre 7' Primera falta personal de Will Thomas [Zenit San Petersburgo] sobre Nikola Mirotic

7' Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] falla la canasta 7' Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Thomas 6' 16 - 15 1º Cuarto Triple de Víctor Claver [Barça] con asistencia de Kyle Kuric 6' 16 - 12 1º Cuarto Triple de Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Colton Iverson 6' Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Colton Iverson

6' Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Leandro Bolmaro 6' Primera falta personal de Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] sobre Kyle Kuric 6' 13 - 12 1º Cuarto Bandeja de Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] tras un contraataque, con asistencia de Mateusz Ponitka 5' Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Malcolm Delaney 5' Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic.

5' 11 - 12 1º Cuarto Triple de Víctor Claver [Barça] con asistencia de Malcolm Delaney 5' Tiempo muerto 5' 11 - 9 1º Cuarto Canasta de Will Thomas [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Andrew Albicy 4' Nikola Mirotic [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Colton Iverson. 4' 9 - 9 1º Cuarto Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] encesta el segundo tiro libre

4' 8 - 9 1º Cuarto Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] encesta el primer tiro libre 4' 2ª Falta personal de Adam Hanga [Barça] sobre Evgeny Voronov cuando lanzaba de dos. 4' 7 - 9 1º Cuarto Bandeja de Malcolm Delaney [Barça] tras un contraataque 4' Malcolm Delaney [Barça] roba el balón a Andrew Albicy 4' 7 - 7 1º Cuarto Gancho de Ante Tomic [Barça]

3' Mateusz Ponitka [Zenit San Petersburgo] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote 3' Andrew Albicy [Zenit San Petersburgo] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mateusz Ponitka 3' Malcolm Delaney [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Evgeny Voronov. 3' Rebote en ataque de Nikola Mirotic [Barça] tras el fallo de Malcolm Delaney en su segundo tiro libre 3' 7 - 5 1º Cuarto Malcolm Delaney [Barça] encesta el primer tiro libre

3' Tim Abromaitis [Zenit San Petersburgo] comete su segunda falta personal sobre Malcolm Delaney 3' 7 - 4 1º Cuarto Bandeja de Andrew Albicy [Zenit San Petersburgo] tras un contraataque 2' Andrew Albicy [Zenit San Petersburgo] roba el balón a Malcolm Delaney 2' 5 - 4 1º Cuarto Triple de Evgeny Voronov [Zenit San Petersburgo] con asistencia de Andrew Albicy 2' Primera falta personal de Adam Hanga [Barça] sobre Evgeny Voronov

2' 2 - 4 1º Cuarto Gancho de Ante Tomic [Barça] 2' Primera falta personal de Tim Abromaitis [Zenit San Petersburgo] sobre Nikola Mirotic 2' 1ª Falta personal en ataque de Colton Iverson [Zenit San Petersburgo] sobre Malcolm Delaney 1' 2 - 2 1º Cuarto Canasta de Nikola Mirotic [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Malcolm Delaney 1' Malcolm Delaney [Barça] roba el balón a Andrew Albicy

1' Primera falta personal de Víctor Claver [Barça] sobre Mateusz Ponitka 1' Nikola Mirotic [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Mateusz Ponitka. 1' 2 - 0 1º Cuarto Canasta de Colton Iverson [Zenit San Petersburgo] 0' El balón sale fuera tras un mal pase de Malcolm Delaney [Barça] 0' Mateusz Ponitka [Zenit San Petersburgo] falla la canasta por un tapón de Víctor Claver

0' Ante Tomic [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrew Albicy. 0' Inicio del partido