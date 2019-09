Mundial baloncesto 2019 Yakhchalidehkordi, así es el peligro impronunciable de Irán

Clasificada ya para la segunda fase, España no puede despistarse este mediodía ante Irán (14.30 horas, Cuatro), porque en este Mundial de 32 equipos todos los resultados cuentan en la siguiente ronda y un tropiezo podría ser definitivo en la lucha por estar en cuarto de final. Por eso, no podrá reservar a nadie Sergio Scariolo, que sí espera poder resolver pronto el duelo y no castigar más a sus jugadores tras dos partidos iniciales muy intensos.

El peligro de la selección asiática llega, sobre todo, en las manos de Haddadi -excompañero de Gasol en los Grizzlies- al que todos conocen, pero no ocurre así con el resto de integrantes del equipo iraní. Jugadores como Yakhchalidehkordi, Jamshidijafarabadi o Mirzaeitalarposhti. Nombres impronunciables que han obligado al cuerpo técnico español a hacer el «scouting» con números por primera vez desde que Scariolo es seleccionador.