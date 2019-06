Final ACB 2019 Oriola: «Tenemos que sacar de quicio al Real Madrid» El pívot del Barcelona cree que la clave para ganar a los blancos es intentar que no estén cómodos en la pista

El ala-pívot del Barça Lassa Pierre Oriola dijo este jueves, en la previa de la final de la Liga Endesa que su equipo disputará contra el Real Madrid, que ganar el título pasa por ser fieles a su juego e "intentar sacar de quicio al Madrid".

"Ellos juegan muy bien en transición y al contraataque, juegan muy bien también los primeros segundos, así que tenemos que intentar controlar el rebote. Si ellos no corren y se sienten incómodos tendremos mucho ganado", concretó.

Oriola insistió en la importancia de la defensa y quiso mantenerse alejado de riñas extradeportivas, aunque aseguró que, al tratarse de un 'clásico', seguro será una eliminatoria tensa.

"No quiero entrar más en polémicas, siempre me meto donde no me llaman. Lo que quiero es estar tranquilo. Respeto mucho al rival y respeto mucho al Real Madrid, a todos los jugadores. Me centro en mi equipo", subrayó.

El catalán valoró que el Barça es un conjunto "totalmente distinto" cuando juega en el Palau Blaugrana, por lo que destacó la trascendencia de ganar al menos uno de los dos primeros encuentros en Madrid y volver a Barcelona "con el trabajo hecho".