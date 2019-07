Pau Gasol ya ha elegido su próximo destino en la NBA. Los Trail Blazers serán su sexto equipo en la liga estadounidense de baloncesto después de que el pívot catalán, de 39 años, haya decidido firmar por una temporada con la franquicia de Portland.

Tras Memphis Grizzlies, Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks, el internacional español seguirá su aventura en la mejor liga del mundo con la camiseta de los Blazers, donde ya jugaron antes otros españoles como Fernando Martín, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández o Víctor Claver.

Free agent Pau Gasol has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, league source tells ESPN.