Mundial de China Los «NBA» españoles se apuntan al Mundial Garbajosa regresa de Estados Unidos con el visto bueno de todos los seleccionables para estar en el torneo con España

Quedan aún 154 días para que el balón se lance al aire en el Mundial de baloncesto, pero España hace ya tiempo que mira a China. Hay asuntos que conviene no dejar al azar y tratar de primera mano. Lo sabe mejor que nadie Jorge Garbajosa, actual presidente de la federación ( FEB), que no hace tanto ocupaba un lugar en el vestuario de la selección y conoce cómo funciona la cabeza de los jugadores. El dirigente ha viajado a Estados Unidos esta semana para conocer de primera mano las intenciones de los «NBA» sobre esa cita del próximo verano y la conclusión con la que ha regresado a España no puede ser más positiva.

«A priori, todos me han transmitido su deseo de estar con la selección en el Mundial», reconoce Garbajosa a ABC. No cuenta ahí el dirigente a Calderón, retirado ya del equipo nacional, pero sí a los otros ocho seleccionables entre los que está incluido Álex Abrines, de baja desde hace unos meses y fuera por ahora de las canchas por causas personales que no han trascendido. «Nadie está descartado. Ni siquiera él. Sé que tanto los compañeros como Scariolo han hablado con él y, aunque sus circunstancias son muy específicas y concretas, queremos ayudarle. Cuando se habla de que esto es una familia no se dice por decir. Es un sentimiento arraigado en el grupo y por eso damos todo nuestro apoyo a Álex», afirma Garbajosa sobre el alero.

Con él, Scariolo cuenta hasta con ocho posibles «NBA» para la selección, aunque el italiano está obligado a decidir entre Ibaka y Mirotic por su condición de nacionalizados. El presidente de la FEBha mantenido un encuentro personal con los dos durante su viaje a Toronto y Milwaukee y ambos le han dado su visto bueno a estar en el Mundial. La decisión recaerá en el seleccionador, que actualmente tiene a sus órdenes al congoleño en los Raptors.

La incertidumbre de Ricky Rubio –será agente libre y debe negociar este verano su futuro– no será un problema para estar en China. «A Ricky no pude verle, pero sí que mantuve con él una larga conversación telefónica y está dispuesto a venir», señala Garbajosa.

Las ganas de Pau Gasol

El dirigente tenía especial interés en conocer el estado anímico de Pau Gasol, la estrella de la selección, que no ha tenido una temporada sencilla. Varias lesiones y un cambio de equipo han provocado que el pívot apenas haya jugado este año, lo que puede ser un arma de doble filo para su participación en el Mundial. «Claro que Pau está preocupado, porque no está contando. Aun así, es un jugador muy frío que no cae en euforias ni depresiones. Asu edad se cuida mucho. Siempre lo ha hecho, pero ahora más que nunca. Sé que acabe como acabe la temporada va a llegar bien a China. Seguro que es de los que tiene más ganas de que llegue el torneo», afirma a ABC.

Con el mayor de los Gasol y con su hermano Marc ha tratado aspectos «básicos de la concentración, porque aunque el que decide todo es Scariolo, su opinión es importante», señala ilusionado Garbajosa ante su primer Mundial al frente de España.