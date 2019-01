El alero novato, el esloveno Luka Doncic, aportó un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes para los Mavericks de Dallas, que derrotaron a domicilio por 84-122 a los Hornets de Charlotte, que pierden el liderato de su División.

Con su victoria los Mavericks (18-19) pusieron fin a una racha de nueve derrotas seguidas fuera de su campo, en donde ponen su marca en 3-16 en lo que va de campeonato.

Doncic, de 19 años, siguió arrollador con su juego individual y en apenas los 26 minutos en que vio acción impuso su dominio desde dentro y fuera de la pintura al anotar 7 de 16 tiros de campo, incluidos tres triples de siete intentos, todos conseguidos en el primer cuarto del partido cuando los Mavericks lo acabaron con un parcial de 26-42 y con todo decidido a su favor.

El exjugador del Real Madrid también dio cuatro asistencias y tuvo dos pérdidas de balón, y se divirtió tanto sobre la pista como en el banquillo de su equipo. Así lo demuestran unas imágenes del esloveno que están dando la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. En las mismas se puede ver al exmadridista reaccionando de forma divertida al verse en el videomarcador del pabellón para sorpresa de alguno de sus compañeros.

Luka Doncic saw Luka Doncic on the jumbotron 😂😂 pic.twitter.com/3tDsDQepqI