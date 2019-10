Baloncesto El genial monólogo de Llull en Buenafuente: «¿Sabéis el base que fue MVP en el Mundial? Pues yo soy el otro»

Sergio Llull, base del Real Madrid y uno de los campeones del mundo con la selección española en el reciente Mundial de China, fue el invitado estrella de Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en Movistar+.

Llull se salió del guión habitual y antes de la entrevista se lanzó con un monólogo muy alabado por sus seguidores. A Llull se le veía más nervioso de loo habitual, por supuesto mucho más que al lanzar uno de sus famosos triples, pero aún así salió del paso airoso.

Campeón del mundo y de la Supercopa en una semana, a este máquina le faltaba hacer un monólogo para redondear el mes. @23Llull#LateMotivpic.twitter.com/2fRfr1lGK0 — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 30, 2019

«¿Sabéis el base que fue MVP en el Mundial? Pues yo soy el otro», comenzaba el jugador del Real Madrid antes de mandarle un beso a Ricky Rubio. «Por cierto, se dice 'Llui'. No Llull, ni Trull, ni Juli... Que no pasa nada, pero con Jasikevicius no tenéis tantos problemas», bromeó.

Llull advirtió que su monólogo iba a durar menos que una cerveza en manos de Marc Gasol durante una celebración, y quiso agradecer a los aficionados su apoyo durante el Mundial. «Ha costado mucho esfuerzo. El único que puede decir que ha ganado sin despeinarse es Scariolo».