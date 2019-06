Centenares de miles de personas han salido a las calles de Toronto para seguir el recorrido por el centro de la ciudad de los Toronto Raptors y celebrar con jugadores y cuerpo técnico la consecución de su primer campeonato de la NBA.

Desde la madrugada, centenares de personas acamparon en la plaza Nathan Phillips Square, donde se ha instalado un escenario en el que se situarán los integrantes de los Toronto Raptors, equipo en el que militan Marc Gasol y Serge Ibaka y el seleccionador nacional Sergio Scariolo, técnico ayudante del equipo canadiense.

Gasol, precisamente, fue uno de los más animados durante el desfile. El pívot no pudo disimular su euforia y cantó, saltó e hizo de animador de los aficionados de los Raptors.

Holy shit Marc Gasol is the only person I care about now pic.twitter.com/V84uNNCkNi