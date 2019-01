NBA Enes Kanter, el jugador turco que teme por su vida El pívot de los Knicks no ha viajado a Londres por miedo a ser secuestrado o asesinado por el gobierno de Erdogan

Emilio V. Escudero

@emiliovescudero Seguir Actualizado: 17/01/2019 01:35h

Enes Kanter es un jugador de baloncesto que pertenece a los Knicks y que hoy debería estar en Londres para jugar esta noche un partido de NBA con su equipo ante los Wizards. En lugar de eso, el turco se ha quedado en Nueva York entrenando a pesar de no arrastrar ninguna lesión ni estar apartado por su entrenador. Kanter se ha negado a viajar a Europa por miedo a ser secuestrado o asesinado por el gobierno de su país, al que está abiertamente enfrentado desde hace años.

Aunque su oposición viene de largo –fue excluido del equipo nacional antes del Eurobasket de 2015– , la situación se radicalizó hace casi dos años. Kanter fue retenido por la policía rumana mientras hacía escala en un aeropuerto de ese país y lanzó entonces un dardo brutal en sus redes sociales. «Erdogan es el Hitler de nuestro tiempo», afirmó el pívot. Pocos días después, mientras asistía a un campus de niños en Indonesia, su agente le advirtió de que la policía le buscaba por orden del gobierno turco. «Ese día me di cuenta de lo peligrosa que era mi situación, así que decidí correr hacia el aeropuerto y volver a Estados Unidos», relata el propio jugador en un artículo publicado en el «Washington Post».

Aquel incidente le situó en el punto de mira del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que le retiró el pasaporte y canceló todas sus redes sociales en el país. Hasta su familia renegó de él por seguir al llamado «Movimiento Hizmet», del grupo opositor liderado por Fethullah Gülen. Un drama con el que Kanter ha convivido el último año y medio.

Desde entonces, el pívot es un apátrida. Ala espera de que se oficialice su nacionalidad estadounidense y reciba un nuevo pasaporte, Kanter tiene prohibido viajar. «Aunque hubiera tenido ya los papeles en regla, no habría viajado a Londres, donde podría haber sido fácilmente raptado o asesinado por agentes turcos. Los brazos de Erdogan son muy largos. Caza a cualquiera que se opone a él», explica.

En el mismo, Kanter profundiza en los problemas que, según él, atraviesa su país desde el fallido golpe de Estado de 2016. «Después de aquello, Erdogan despidió a 100.000 funcionarios y encarceló a 50.000 personas, incluidos jueces, profesores y periodistas. No eran criminales, pero Erdogan cree que el libre pensamiento es peligroso y los acusa de terrorismo», señala el pívot, sobre el que pesa la misma acusación. En los últimos días, el gobierno turco ha preparado una orden de extradición para que Estados Unidos detenga y envíe a Kanter a Turquía, aunque el jugador ya ha asegurado que no hay pruebas de esa supuesta relación suya con grupos armados.

Lo único cierto es que Enes no ha podido viajar a Londres para jugar uno de los partidos de liga regular que la NBA disputa cada año fuera de Estados Unidos. «Es una situación complicada. Nos hubiera gustado que estuviera aquí con nosotros, porque es un gran chico y nos ayuda mucho en la pista, pero no ha sido posible. Convencerle no es algo que estuviera en nuestras manos», aseguraba ayer Mario Hezonja, ex del Barcelona y compañero de Kanter en los Knicks, que hoy jugará ante los Wizards en un horario poco habitual para el seguidor de la NBAen Europa (21.00 horas, Movistar+).

Kanter tendrá que seguirlo desde su casa en Nueva York, donde se ha quedado, resignado, sin poder desempeñar su trabajo para no poner en peligro su vida.