El divertido despiste de Michael Beasley con su equipación

Una de las imágenes más divertidas de la jornada de la NBA la protagonizó Michael Beasley, jugador de Los Ángeles Lakers. El alero se disponía a saltar a la cancha cuando, ante la sorpresa de todos, se vio que vestía unos pantalones diferentes de los que debía llevar.

Se disputaba el primer cuarto cuando Luke Walton le llamó para jugar. Su aparición, en cambio, tuvo que retrasarse unos minutos para que se fuera al vestuario a cambiarse los pantalones de entrenamiento.

Tal y como se aprecia en las imágenes, Beasley se percató de su error cuando se vio en el vídeomarcador. Acto seguido puso rumbo a los vestuarios para ponerse, ahora sí, la equipación de juego. El alero cerró la noche con 5 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes y 1 robo en 9 minutos de juego. Su equipo se impuso a Oklahoma 138-128.

Michael Beasley had a little wardrobe problem during the Lakers-Thunder game 😂 pic.twitter.com/PP3E3jn0AD