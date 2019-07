DeMarcus Cousins se une a Anthony Davis y LeBron James en los Lakers

Tras el revés de ver cómo se escapaba el alero estrella Kawhi Leonard rumbo a los vecinos de Los Ángeles Clippers, los Lakers han tardado apenas unas horas en reaccionar alcanzando un acuerdo con DeMarcus Cousins.

Jugador de los Golden State Warriors la última temporada, que pasó en su mayoría lesionado, el pívot se une en Los Ángeles a Anthony Davis y a LeBron James. Juntos formarán un 'Big Three' que desde hoy mete ya a los de púrpura y oro entre los favoritos en la lucha por el anillo de la NBA.

Davis, que ya jugó con Cousins, fue clave para cerrar el acuerdo, adelantado por el experto en traspasos en la NBA Adrian Wojnarowski.

The Miami Heat had interest in Cousins, but several Lakers players -- including Anthony Davis -- helped convince him on joining LA, league sources tell ESPN. https://t.co/U2fgWbb8PL