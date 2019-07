NBA Los Blazers, otro aspirante a campeón para Pau Gasol El español se une a los Blazers, finalistas del Oeste la pasada temporada, donde intentará conseguir el anillo

Aunque no ha podido concentrarse con la selección para disputar el Mundial, Pau Gasol quiso estar junto a sus compañeros en la puesta de largo del equipo en el Teatro Real. No pisó Madrid, pero lo hizo virtualmente. La pantalla gigante instalada para la ocasión en la sala de ensayos Manuel de Falla proyectó de manera inesperada un mensaje del catalán. «Siento no estar con vosotros. Animaré como uno más para que logréis la clasificación para los Juegos Olímpicos», señaló. Un deseo que no apuntaba esta vez solo al podio, sino a ese plaza en Tokio 2020, donde Pau quiere poner punto final a su carrera.

Mientras se proyectaba su mensaje, el pívot español se encontraba ultimando su futuro en la NBA. Atento a todo lo que ocurre alrededor del equipo nacional, pero sin descuidar ese puente que debe llevarle en forma hasta esa cita olímpica. Después de semanas estudiando las ofertas que llegaban a su puerta, Pau Gasol pone rumbo a Portland, con un contrato que le unirá a la franquicia de Oregón durante una temporada.

Será el sexto equipo en la liga estadounidense para Pau, quien a sus 39 años y pese a seguir convaleciente de una operación en el pie izquierdo, se ve con fuerzas para afrontar otra temporada -será la decimonovena de su carrera- para llegar en condiciones a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano.

Los Blazers son uno de los equipos punteros en el Oeste, finalistas de conferencia en la pasada temporada tras firmar un final de campaña espectacular. Damian Lillard y CJ McCollum son las estrellas de los Blazers, que se han renovado bastante durante el verano para tratar de mejorar esa posición de privilegio conseguida en 2019.

El fichaje de Hassan Whiteside, un pívot de la vieja escuela, con muchos centímetros y buenos movimientos cerca del aro, exigían un recambio de garantías, que es lo que la franquicia buscaba cuando llamó a la puerta de Pau Gasol. El español debería ocupar ese rol de suplente en la zona, sobre todo hasta que Nurkic -el otro pívot titular- se recupere de la grave lesión que sufrió a final de la temporada pasada. Zach Collins completa la nómina de hombres altos de un conjunto en el que el español coincidirá con el exazulgrana Mario Hezonja, otro de los recién llegados.

Tras celebrar su matrimonio en Gerona con Cat McDonell hace unos días, Pau se lanzó de lleno a solucionar su futuro. Agotadas las opciones para ir a los Lakers, cuyo juego interior se completó con la llegada de DeMarcus Cousins, el catalán analizó sus opciones y se decantó por los Blazers, el mejor proyecto, a donde ya pudo haber ido cuando abandonó los Bulls.

Me hace mucha ilusión anunciar que la próxima temporada (mi 19ª en la @NBA) jugaré en los @trailblazers. ✍🏼😀



¡Preparado y feliz por unirme a uno de los mejores equipos de la liga!

El catalán, recuperado ya de la lesión en el píe, habría pasado sin problemas las pruebas médicas practicadas por la franquicia de Oregón, que a última hora de la noche de ayer hacía ya público su fichaje por un año, a cambio de unos 2,5 millones de dólares.

«Me hace mucha ilusión anunciar que la próxima temporada -la decimonovena de mi carrera- jugaré en los Blazers. Preparado y feliz para unirme a uno de los mejores equipos de la liga», señaló el catalán. La de Portland será la sexta camiseta que Gasol luzca en la NBA, a donde llegó en 2001 para jugar en los Grizzlies. Allí creció hasta llamar la atención de los Lakers, con los que ganó dos anillos. Después jugó en los Bulls, los Spurs y los Bucks. Los Blazers serán, previsiblemente, su última aventura en la Liga.