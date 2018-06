Baloncesto El Barcelona quiere prescindir de Juan Carlos Navarro El club ya se ha hecho saber al escolta aunque éste quiere seguir una temporada más

La fastuosa despedida de Andrés Iniesta o de Javier Mascherano esta pasada temporada hacían prever un cambio en el rumbo del Barcelona a la hora de poner punto y final a las carreras de sus estrellas o de los jugadores más carismáticos, pero parece ser un espejismo ante lo que está sucediendo en la sección de baloncesto. El club azulgrana, que acaba de renovar a Svetislav Pesic como entrenador, la ha comunicado a Juan Carlos Navarro que no cuenta con él para la próxima temporada, algo que ha provocado un gran malestar en el escolta, que ya había manifestado su decisión de seguir una temporada más.

El Barcelona le ha ofrecido un puesto en la estructura de la sección después de que en septiembre del año pasado firmaban un contrato que vinculaba a ambas partes por diez temporadas y que estipulaba que el jugador podría desembarcar en los despachos de la entidad en cuanto confirmara su retirada del baloncesto profesional. No obstante, no se fijó ninguna fecha concreta, sino que se dejó a la elección del propio Navarro el momento adecuado para hacerlo. Ahora, con 38 años y un protagonismo menor en la pista, el Barça considera que es el momento de hacerlo, algo que choca frontalmente con las intenciones del catalán.

Navarro confirmó públicamente su intención de continuar un año más tras caer eliminado en las semifinales de la Liga Endesa ante el Kirolbet Baskonia. «Yo tengo ganas de seguir la próxima temporada, no me quiero ir así, con esta derrota», apuntó hace unas semanas. El Barcelona, no obstante, ha decidido que no ha sido así y ha consensuado la decisión con Pesic. La entidad azulgrana tiene ahora una patata caliente en las manos, ya que Navarro es un símbolo en el Palau Blaugrana y tras 15 años en la sección, el capitán merece una salida mucho más digna y consensuada. Desde las oficinas del club aseguran que se está negociando y que no quieren que sea una operación traumática por lo que se han citado en próximos encuentros para pactar una solución que satisfaga a todos. Pesic, por su parte, aceptaría un año más de Navarro ante el gran ascendente que tiene en el vestuario y por la labor que puede hacer fuera de la cancha.