Real Madrid-Atlético Saúl: «¿Fichar por el Madrid? No lo veo, ni de coña» El centrocampista asegura que echa de menos el antiguo estadio: «Perdonadme si ofendo, pero me quedo con el Calderón»

Saúl Ñíguez será uno de los grandes protagonistas del derbi que este sábado disputarán en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Atlético. El centrocampista rojiblanco ha concedido una entrevista a la Cadena Ser en la que habla de ese encuentro, y en la que además dejó algunos titulares muy interesantes.

Lo más destacado es cuando aseguró que no se ve fichando por el eterno rival y vestido de blanco, algo que habrá gustado a la hinchada del Atlético por su rotundidad: «Ahora mismo para mí sería difícil, no lo veo. Ni de coña». Saúl, además, se mostraba sorprendido de que Courtois haya acabado jugando en el Madrid: «Esperaba que no. Vamos a creernos que quiera estar con la familia y los atléticos deberíamos entenderlo porque sé que tiene mucho cariño al Atletico».

La otra frase incendiaria que ofreció Saúl llegó cuando le preguntaron si sentía añoranza del Vicente Calderón. El centrocampista también fue sincero y reconoció que prefería el antiguo estadio al Wanda Metropolitano: «Perdonadme si alguien se ofende, me quedo con el Vicente Calderón. Lo que vivimos allí, cuando por ejemplo nos elimina el Madrid de Champions... No creo que viva nada igual. A lo mejor la manera de hacer el estadio, que es más grande y está más abierto, no llega igual el mensaje a los jugadores, el sonido te calaba más en el Calderón. Y los rivales me dicen lo mismo, que no se nota tanto».

Sobre su equipo, valoró la pareja ofensiva que forman Griezmann y Diego Costa, «es una dupla maravillosa y a veces pecamos de depender mucho de ellos», y puso en valor el excepcional talento de Oblak: «Ahora mismo está a otro nivel, me sorprende que no esté en los premios de la FIFA».