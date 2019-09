Héctor Herrera, el inesperado héroe de Simeone

Seguir Carlos Tristán González @trisglez Madrid Actualizado: 19/09/2019 02:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando el partido agonizaba, con un Atlético volcado en busca del empate, apareció un héroe inesperado. Con Joao Félix, Diego Costa, Correa y Vitolo en el campo, fue Héctor Herrera con un cabezazo el que terminó llevando la locura a la grada. Se trataba del debut oficial del futbolista mexicano con la camiseta rojiblanca, y no pudo estrenarse de la mejor manera. Un gol que sirve para salvar un empate en el inicio de esta Champions y que suma un valioso punto cuando la derrota parecía inevitable.

Al término del encuentro, Simeone elogió a su jugador: «Le veo muy bien, está creciendo. No ha perdido el ritmo pese a no jugar. El fútbol, como la vida, acaba pagando el trabajo. Herrera jugó tranquilo, se le vio con personalidad en el campo más allá del gol». Y es que aunque apenas dispuso de un cuarto de hora, cuando entró por un Thomas lesionado en el 76, cogió las riendas del juego de los suyos y culminó su actuación con el tanto final. Su celebración, con una mano en la oreja y otra en la boca pidiendo silencio, pareció ir dirigida a todos aquellos que han dudado de él. No así Simeone, con el que se fundió en un abrazo cuando llegó a su posición.

Resultaba sorprendente que Herrera aún no hubiera tenido una oportunidad. Con su llegada parecía que Simeone incorporaba a un futbolista muy de su agrado, pero como aclaró en rueda de prensa, jugar en el Atlético no es fácil, y mucho menos en el centro del campo: «Tenemos a Koke, Saúl, Thomas... Cuando perdamos me equivocaré seguro, cuando acierte, como hoy, no». A sus 29 años, Herrera dejó el Oporto, donde era capitán, para embarcarse en una nueva y exigente aventura. En el Atlético han tardado en conocer sus cualidades, pero lo han hecho justo cuando más lo necesitaban.

Hacer experiencia

«En la primera parte nos faltó contundencia. Nos faltó concretar, acercarnos a la parte más complicada del campo rival. En el segundo tiempo nos meten dos goles. El primero es un golazo y el segundo es una contra fantástica. No le perdimos la cara nunca y seguimos buscando el gol por fuera y por dentro», dijo Simeone en la rueda de prensa cuando fue preguntado por el juego del equipo. Y es que hubo tramos en los que se fue superior a la Juventus, sobre todo en la primera mitad, pero un mal comienzo de la segunda le castigó severamente.

Un detalle al que también quiso hacer referencia fue el de la experiencia. Contra la Juventus, Simeone apostó por varios de los nuevos. Lodi, Trippier y Joao Félix salieron de inicio y Herrera también dispuso de minutos. En general, el once que estuvo en el campo era joven: «No valoro el punto ni bien ni mal. El rival es muy fuerte, con mucha experiencia. Su media de edad creo que es de 29, la nuestra es de 24. Tenemos que ir haciendo experiencia para este tipo de partidos. No le perdimos la cara y tenemos que seguir confiando en lo que tenemos. Si seguimos en esta línea, este partido nos va a venir muy bien».