Un callejón oscuro para el Atlético en Oporto

El Atlético puede ganar la Liga y compartir euforia con su gente, pero lo que sustenta su economía como institución es la Champions . En la mejor competición de Europa calcula su futuro desde el callejón oscuro en el que se encuentra. Es el tipo de penurias que no siempre han arrastrado al Cholo y su grupo: tiene que ganar hoy al Oporto (21.00, Movistar Liga Campeones) en su estadio y confiar en que el Milán no haga lo propio con el Liverpool, Simeone solo cuenta con un central (Hermoso, uno de los que está en peor forma) , Klopp ha anunciado rotaciones y tiempo para los suplentes del Liverpool porque no quiere cargas médicas y el equipo rojiblanco pasa por la fase de juego más adversa de los diez años de ‘cholismo’, desprovisto este curso de su principal virtud, la fortaleza defensiva. En este panorama, el adiós a la Champions se puede asumir como probable.

Los resultados desfavorables y el agujero en la portería de Oblak han devaluado la fuerza en el mensaje de Simeone, quien hace unos meses celebraba desde los balcones del Wanda el título de Liga que su equipo había conquistado cambiando los registros. Ya no era el grupo defensivo y aguerrido de siempre, sino un acordeón fino en ataque que buscaba en el área rival el gol de Luis Suárez. Por los motivos que sean, esta temporada el grupo colchonero está a mitad de camino de todo: ni juega al toque, ni encuentra a Suárez, ni llega al gol , ni aparece Llorente, ni remonta Joao Félix, ni decide Griezmann en lo que parecía un fichaje para consolidar una plantilla de ensueño.

Simeone dice tener argumentos para invertir el rumbo y llegar a la victoria. «Entreno con mis jugadores, conozco su carácter y confío en ellos. Siempre digo que las palabras no sirven para nada, sólo los hechos, y confío absolutamente en mi equipo».

Más ingresos

La Champions es un potente mecanismo que ha encontrado el Atlético para su crecimiento como club. El año pasado llegó a octavos de final, donde cayó con el Chelsea campeón, y sus ingresos ascendieron a 85 millones de euros. Si el equipo madrileño logra su clasificación para octavos, recibirá unos diez millones del ‘market pool ’ (los beneficios que reparte la UEFA según el valor proporcional de cada mercado televisivo y que se divide entre los clubes participantes) solo por pasar a la siguiente ronda, más los derivados del cruce de octavos.

Desde que llegó Simeone, el primer objetivo en la política del club ha sido clasificarse entre los cuatro primeros de la Liga para acceder a la Champions. «Sin duda, la eliminación sería mala tanto desde el punto de vista deportivo como económico », comentó ayer el presidente atlético, Enrique Cerezo, en el periódico portugués ‘A Bola’.

Aunque la duda existencial de su equipo puede derivar de la propia incertidumbre del entrenador, Simeone asegura lo contrario. «Jamás, desde que juego al fútbol y luego entrenador, me exalté con los halagos ni me deprimí con los críticas. Tengo un camino, sé lo que quiero y lo vamos a ir a buscar», aseguró ayer.

No le va a ayudar el Liverpool en Milán. A Jurgen Klopp no se le movió una pestaña cuando confirmó ayer que realizará cambios en su equipo, «porque en el departamento médico me matarían si repito la alineación ». No ratificó la titularidad de Salah, el futbolista en mejor nivel de los ingleses, e insinuó la presencia desde el principio de Origi. «Es especial por su habilidad, ya jugó partidos muy brillantes desde el principio». Klopp se justificó: «Queremos sacar el mejor equipo posible en nuestras circunstancias. Hemos jugado cinco partidos en los últimos quince días».

A Simeone se le ha quebrado la defensa por el centro . Felipe está sancionado, Savic se lesionó contra el Mallorca en el bíceps femoral y Giménez no se ha recuperado de su contractura muscular. El engranaje de los tres centrales tendrá que cambiar por obligación porque solo cuenta con uno, Hermoso, quien atraviesa un periodo de confusión y baja forma.

Kondogbia, en defensa

El entrenador argentino recurrirá a Kondogbia para parchear la situación. El centrocampista francés ya jugó como central ante el Liverpool, el Elche y la Real Sociedad en una línea de cinco zagueros, que en Oporto será de cuatro. «Cuando el equipo tiene situaciones a mejorar, pasa por el grupo al completo, no identifico una parcela u otra. Desde siempre considero el trabajo colectivo , y a mayor trabajo colectivo de todos, mayor mejora, ya sea en defensa o en ataque», dice el Cholo.

«La defensa es un punto que tenemos que mejorar –enjuicia Marcos Llorente–, sobre todo a balón parado y en los centros. El equipo tiene carácter y personalidad para salir de esta situación».