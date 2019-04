Boxeo La reconquista de Kerman El equipo del púgil vizcaíno ha aprendido la lección de la inesperada derrota contra Anesayan, primera de su carrera

En los deportes de combate, concretamente en el boxeo, el favorito es menos favorito con respecto a otros deportes. Una mala decisión en milésimas de segundo, una mano cruzada que impacta o un simple resbalón pueden alejar al púgil de la gloria. La línea entre el triunfo y la derrota es muy delgada. En este contexto, es comprensible lo que le ocurrió el pasado fin de semana a Kerman Lejarraga (Morga, Vizcaya, 1992), que perdió, contra todo pronóstico, el título europeo del peso wélter, por KO técnico en el noveno asalto, frente al ruso David Avanesyan, en la segunda defensa que realizaba.

El combate fue muy cerrado de principio a fin, lógico ante un hueso duro que había sido campeón interino y regular WBA. Tanto es así que un error de cálculo en el equipo del púgil vasco propició que Lejarraga activase un plan «B» que no se antojaba necesario. «Fallamos cosas importantes como la esquina, no estuvimos a la altura del combate», reconoce con humildad el entrenador del vasco, Txutxi del Valle, a ABC. «En el noveno asalto, íbamos nosotros por delante para los jueces, dos le daban dos puntos arriba y otro un punto arriba, si hubiéramos conocido las cartulinas, como teníamos que haberlo sabido, le hubiera dicho a Kerman: «Ponte el recto de izquierda y el recto de derecha y de ahí no salgas, que arriesgue él, tú eres el campeón, vamos ganando, tranquilo y disfruta». ¿Cuál es el problema? Que pensábamos que íbamos un punto por debajo y le mandamos a la guerra», apunta el preparador.

Lo cierto es que se suele aprender más de las derrotas que de las victorias y, pese a que al «Revólver de Morga» se le mojó la pólvora, las ganas de recuperar su corona son enormes. Primero tendrá que realizar una pelea previa, pues es norma obligatoria que para disputar un campeonato de Europa se llegue con una victoria. «Posiblemente hagamos un campeonato, va a ser algo importante contra un rival de alcance. Kerman está entero, quiere una pelea importante. Posiblemente sea el 8 de junio en la velada de MGZ, donde también pelearán Andoni Gago y Jon Míguez –del que Del Valle dice que será el próximo Lejarraga–, campeón de Europa y de España, en Bilbao», adelanta a este periódico.

Será entonces, tras amarrar otro triunfo, cuando previsiblemente volverá a verse la caras con el ruso. Y la cosa no será igual. «Yo estoy convencido que, de 1.000 peleas que Kerman se enfrente a Avanesyan, le gana 999. Hemos sacado muchas conclusiones, todas son positivas. El siguiente combate vamos a encontrarnos con un Kerman todavía mejor. Lo primero vamos a tratar de recuperar el trono europeo, es lo más importante», señala el instructor del púgil vasco. Sea como fuere, el fin de semana pasado, el boxeador de Morga dejó una imagen que honra al noble arte y ayuda a proyectar un deporte en ciertas ocasiones denostado. En unos tiempos en los que el «show» prima más que los valores positivos que defiende el boxeo, tras ratificarse su derrota, Lejarraga quiso abrocharle el cinturón a su rival en señal de respeto. «Es un chaval muy humilde y con las ideas claras. Quiso felicitarle como se merece, como un gran campeón, independientemente de los fallos que hayamos tenido», cuenta el prepardor.

Con solo 27 años y un récord de 27 victorias (22 KO) y solo un tropiezo, Lejarraga tiene un horizonte deportivo que invita al optimismo. También mucho margen de mejora. «Físicamente siempre hay que evolucionar, hay que coger más movilidad de tronco y tener un poquito más de rapidez en las piernas», desgrana Del Valle. Con la calidad boxística del vizcaíno conquistar el planeta encima de un ring es cuestión de tiempo. «El Mundial sigue en mente. Al margen del Mundial, hay que ser consciente de que hemos perdido un combate y no se acaba el mundo. Hay que cambiar ciertas cosas y vamos a estar ahora mucho más fuertes». Habrá que estar atentos. El «Révolver de Morga» está listo para volver a abrir fuego.