La piscina ahoga a las transgénero

El difícil equilibrio entre la equidad competitiva y la igualdad de las personas transgénero en el deporte vuelve a ser cuestión de debate. Este pasado domingo, la Federación Internacional de Natación (FINA) aprobó en su Congreso Mundial extraordinario una nueva política de inclusión de género que restringe en gran medida la participación de las mujeres transexuales en sus competiciones y propone la creación de una nueva categoría «abierta» para acoger a todos aquellos deportistas que no cumplan con sus criterios de elegibilidad. En la práctica, la nueva reglamentación prohibirá la participación en la categoría femenina de todas aquellas mujeres transexuales que hayan iniciado su tratamiento hormonal después de los 12 años o de alcanzar la etapa 2 de la escala Tanner, la que mide el desarrollo puberal normal en los niños. Estas medidas no excluyen de la obligatoriedad de que las transgénero mantengan de forma continuada sus niveles de testosterona en suero o plasma por debajo de 2,5 nanomoles por litro. Son un añadido. Para las personas que hayan iniciado la transición de mujer a hombre no habrá restricciones, salvo las impuestas, en su caso, por niveles excesivos de testosterona debido al tratamiento. También se obligará a firmar declaraciones de conformidad de riesgos en deportes como el waterpolo o los saltos de trampolín.

El órgano rector de los deportes acuáticos, en el punto de mira después del escándalo que levantó la participación de Lia Thomas en los campeonatos universitarios estadounidenses, adopta unas medidas más exigentes que la mayoría de federaciones deportivas, y no exentas de polémica, tomadas después de que el panel de expertos que creó en noviembre del año pasado formado por deportistas, médicos, científicos y abogados especializados en asuntos legales y derechos humanos determinara que el sexo biológico es el factor determinante del rendimiento de los atletas en la piscina, y que por tanto es el que debe primar a la hora de permitir la participación o no de un determinado atleta.

«Aún así, no quiero que se le diga a un deportista que no puede competir en el más alto nivel», puntualizó durante la explicación de estas nuevas políticas el egipcio Husain Al Musallam , presidente de la FINA, para quien la medida es el primer paso hacia la integración completa. «Por eso voy a poner en funcionamiento un grupo de trabajo para crear una categoría abierta en nuestras competiciones. Seremos la primera federación en hacerlo».

La nueva normativa se ha encontrado con la oposición frontal de los grupos que defienden la igualdad deportiva de los atletas transgénero. «Los derechos de una persona no pueden someterse a votación y las medidas responden a un mismo principio. Son un caso de transfobia institucional», cuenta a ABC Víctor Granado , presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica, la entidad que aglutina a los clubes deportivos LGTBI+ de España. «Cuando una persona pierde sus derechos de forma individual por pertenecer a un determinado grupo es discriminación. No se atiende a las características específicas de cada persona y se presupone la superioridad de cualquiera que haya tenido una pubertad masculina. El texto de la FINA es injusto y contradice las recomendaciones del COI».

Granado hace referencia a las directrices que el Comité Olímpico Internacional publicó el pasado mes de diciembre, donde se afirma que ningún atleta debe ser excluido de la competición por suponer que tiene una ventaja debido a su género. En ese mismo marco legal, el comité faculta a cada Federación a establecer sus propios criterios de elegibilidad. «Hay que valorar el documento de la FINA de forma muy positiva, porque responde a las evidencias científicas disponibles y además pone en valor a las mujeres», aplaude, en cambio, Irene Aguiar , asesora jurídica especialista en derecho deportivo. «Buscar la inclusión en el deporte no es saltarse las evidencias biológicas ni alterar la justicia deportiva en las competiciones». Para Aguiar el texto supone un avance, aunque considera que aún hay arista por pulir: «¿Hay seguridad de que no hay ningún tipo de ventaja ni diferencia antes de la pubertad masculina? Sabemos que es ahí cuando se dispara la testosterona en los chicos, pero hay estudios que sostienen antes de ese estadio ya hay diferencias significativas. También surge otra cuestión de tipo ético, y es si esta política no actuará como incentivo y empujará a algunos niños menores de 12 años a iniciar tratamientos hormonales y bloqueadores de pubertad de consecuencias irreversibles».

Nuevas categorías

Lo que no parece convencer a ninguno de los dos es esa categoría de nueva creación donde recaerían las personas transgénero que no encajaran o quisieran participar ni en la categoría masculina ni en la femenina. «Parece una especie de cajón desastre para aquellos que han sido expulsados de las categoría donde sí les gustaría participar», explica Granado, que solicita explorar otras formas de categorizar las competiciones más allá del sexo. «Si se hiciera una categoría de fondo en el atletismo solo para keniatas veríamos que no tiene sentido y estaríamos hablando de racismo. Esto es igual. Podría hacerse por rendimiento o bloques de marca», añade. «Al final parece una categoría creada exclusivamente para personas trans, lo cual tampoco me parece muy inclusivo», coincide Aguiar. «La verdadera igualdad es que se normalizara que pudieran competir mujeres transexuales en competiciones masculinas y hombres transexuales en competiciones femeninas».

Las medidas adoptadas por la FINA han encontrado ya el apoyo de algunos gobiernos, como el británico. Su ministra de Deportes, Nadine Dorries, ha pedido a las federaciones inglesas seguir ese ejemplo. En España, lo aprobado por la FINA choca con el borrador de la llamada Ley Trans, que obligará a considerar a las personas que participen atendiendo a su sexo registral.