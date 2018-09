Martín Fiz, atropellado por un coche mientras entrenaba El maratoniano, campeón del mundo y vencedor de las «Six Majors», tiene cuatro costillas rotas

El atleta Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en 1995 y vencedor de las «Six majors» en la categoría de veteranos, fue atropellado ayer por un coche mientras entrenaba. El suceso ocurrió alrededor de las 20.15 horas en Vitoria, cuando el corredor alavés recibió el golpe de un espejo retrovisor en el costado, provocándole la rotura de cuatro costillas.

Según informa «El Correo», el accidente se produjo de forma totalmente fortuita. Un vehículo esperaba en las inmediaciones de un paso de cebra a que cruzara el grupo de corredores con el que iba Fiz y, una vez que pasó el grupo, el conductor reinició la marcha justo cuando iba a cruzar Fiz, a quien no vio y golpeó en el torso.

Martin Fiz se levantó con mareos y, una vez llegaron las asistencias, fue trasladado a hospital Txagorritxu, donde le comunicaron el alcance de sus lesiones.

No estaba siendo un verano fácil para Martín Fiz, flamente vencedor de las «Six majors» (las seis principales maratones del mundo) en la categoría de veteranos. Tras ese logro histórico, venía arrastrando algunas molestias que no le dejaban entrenar a los ritmos a los que está acostumbrado, pero no por ello estaba parado. En los últimos días participó en la carrera Ponle Freno de Bilbao y el 6 de octubre tenía previsto acudir a la media maratón de Marbella.