Juan Espino encara una nueva etapa en el Sandford MMA: «Me gustaría pelear en septiembre u octubre»

Si la carrera deportiva de Juan Espino pusiera punto y final hoy mismo, solo se podría catalogar de leyenda nacional. Lo cierto es que los éxitos en tantas modalidades de lucha, e incluso en artes marciales mixtas (MMA), pues todavía es peleador de UFC , han ido acompañados desgraciadamente de lesiones. La última fue la de los codos y le ha tenido en el dique seco varios meses . Pero, a sus 41 años, Juan Espino está de vuelta. Y quiere pelear a final del verano.

Le intervinieron quirúrgicamente hace dos meses y la progresión está siendo exitosa. «He recuperado, he mejorado, pero aún me queda un caminito por recorrer », dice en conversación con ABC. «Ir al supermercado y coger una bolsa me molestaba y ahora puedo hacerlo, para mí eso es una maravilla», añade. Ya está moviendo fichas, aunque la confidencialidad con UFC no le permite explayarse mucho: « Hay cosas interesantes por Europa en septiembre y octubre , son las fechas que estoy viendo. Evidentemente la fecha de septiembre me llama mucho. Por mí me gustaría volver a poder pelear en mi fecha de cumpleaños (9 de octubre), pero lo de septiembre es interesante. Para volver quiero hacerlo bien, habrá que ver».

Espino se refiere al evento que tendrá lugar el sábado 3 de septiembre en París, que supondrá el desembarco de la mayor liga de MMA en Francia, cada vez más cerca de nuestro país. «Siempre busco peleadores que tengan nombre y que me hagan subir en la división. Una pelea con Derrick Lewis sería una pelea soñada, porque creo que tengo muchas posibilidades de someterlo y me ayudaría mucho a subir. Contra Augusto Sakai estaría bien también», apunta el grancanario.

En cualquier caso, Espino ya piensa en los siguientes pasos para el regreso a la competición. Tras la controvertida derrota contra Alexandr Romanov, buscará su tercera victoria oficial en la UFC (ganó otros dos pleitos catalogados de exhibición en el TUF). «Mi idea es empezar en Canarias, en el Taz Jinámar, me traeré algún peleador de fuera que pueda colaborar con mis entrenamientos, para luego dar el salto a Estados Unidos. Yo he estado en el American Top Team, pero después de los últimos acontecimientos he buscado alternativas porque quiero algo más de exclusividad y he cambiado al Sandford MMA». Allí compartirá tatami con Kamaru Usman, Luke Rockhold, Gilbert Burns... Nombres que invitan a pensar en grandes cosas.