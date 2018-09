Celia Barquín, prometedora golfista española asesinada en Estados Unidos

Celia Barquín Arozamena, joven promesa del golf español, vigente campeona de Europa amateur, perteneciente al CM Llanes y que estudiaba en la universidad de Iowa en los Estados Unidos, ha sido encontrada muerta en el campo de Coldwater. Según informó la policía local, el cuerpo de la deportista de 22 años fue encontrado después de que en la mañana del lunes se identificase una bolsa de golf abandonada en dicho campo. La investigación ha concluído que la española fue asesinada durante un asalto y el principal sospechoso, ya detenido, es un hombre también de 22 años que responde al nombre de Collin Daniel Richards.

Nacida en Puente San Miguel (Cantabria), el 6 de julio de 1996, admiradora de Seve Ballesteros y Sergio García, Barquín ganó en 2018 el torneo femenino de golf Big 12 y el Campeonato de Europa Individual femenino, además de ser nombrada como deportista femenina del año en su universidad, donde estudiaba ingeniería civil.

✅ New course-record (63) ✅ Bogey-free in final two rounds ✅ 23 birdies ✅ 16-under-par total ✅ Exemption to the 2019 @RICOHWomensBrit Open 2018 European Ladies' Amateur Champion, Celia Barquin🇪🇸! pic.twitter.com/xqQlQ08tSA

«Esta es una pérdida trágica y sin sentido de una talentosa joven y una aclamada estudiante y deportista», dijo en un comunicado la presidenta de la Universidad Iowa State, Wendy Wintersteen.

Jamie Pollard, director de deportes de la universidad de Iowa declaró que «Celia tenía una sonrisa contagiosa, una personalidad alegre y todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerla fuimos afortunados. La familia 'Cyclone' llora la trágica muerte de Celia Barquín, una espectacular estudiante, deportista y embajadora de la Universidad de Iowa State».

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” - ISU Athletics Director Jamie Pollard



