El Barça evita la gesta del Valdepeñas

Crónica

El Barcelona revalidó el título de campeón de la Copa de España de fútbol sala en Málaga al derrotar en la final al Viña Albali Valdepeñas, revelación del torneo. Los azulgranas despertaron del sueño al conjunto manchego y demostraron que están por encima del resto de equipos en el panorama nacional. Incluso con las bajas de jugadores tan importantes como Ferrao, Esquerdinha o Sergio Lozano, lesionado en cuartos de final.

La cita anual de la Copa de España, tradicionalmente una fuente de sorpresas, rozó el milagro del Valdepeñas , que estuvo a punto de emular a aquel Jaén que se proclamó campeón en 2015 y 2018 contra todo pronóstico, pero una gran segunda parte azulgrana descartó cualquier sorpresa.

El Barça se vengó de la sorprendente derrota sufrida en la primera vuelta de la liga en el Virgen de la Cabeza, donde cayó por 4-3 ante el equipo revelación del curso. Y no solo por su buen hacer en este torneo sino también por su marcha en el de la regularidad, donde es tercero solo por detrás del Movistar Inter y el propio conjunto catalán y por delante de otro histórico como ElPozo Murcia.

En un Martín Carpena abarrotado con 8.300 espectadores, de los que unos 3.500 habían viajado desde Valdepeñas, una localidad de solo 30.000 habitantes, los azulgranas superaron el ruidoso ambiente en contra e hicieron valer al final su calidad y su pegada para lograr el triunfo ante las combativas huestes de David Ramos.

Empezaron mejor los manchegos, que de hecho sorprendieron haciéndose con la iniciativa del juego desde el inicio. Apretaron arriba y encajonaron a un Barça que, desconcertado, solo pudo crear peligro a la contra . Y en este escenario se adelantó Valdepeñas por medio de Chino, integrante de aquel milagroso Jaén vencedor de dos copas que abrió el camino a los modestos, y por momentos bailó al Barça. Sin embargo perdonó un par de ocasiones claras y los azulgranas le pasaron la factura en la segunda parte. Los de Andreu Plaza saltaron a la pista desatados y dieron la vuelta al partido por medio de Adolfo, Aicardo y Boyis. Un nuevo gol de Chino devolvió las esperanzas al Carpena, pero los catalanes ya no estaban dispuestos a dejar escapar el título y mantuvieron la distancia con un tanto de Marcenio. No se rindió Valdepeñas, que pese a todo no perdió el aliento de la grada y lo intentó con portero jugador, pero el triunfo le resultó ya inalcanzable.

Después de conquistar la pasada campaña la liga, la Copa de España y la Copa del Rey , los catalanes extienden su hegemonía y confirman que, después del lustro dictatorial del Movistar Inter, viven su momento en el fútbol sala nacional. El objetivo del Barça es claro: repetir lo que ya hizo de 2011 a 2013, cuando se convirtió en un equipo imbatible en España, y extender su dominio a Europa. Y por el momento va por el buen camino.

