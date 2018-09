Fútbol Americano Nike apuesta por el primer jugador que protestó contra Trump en la NFL Colin Kaepernick, quien puso en 2016 la rodilla en tierra durante el himno por primera vez, será la imagen del 30 aniversario del eslogan «Just Do It»

LeBron James, Serena Williams, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Robert Lewandowski... y ahora, Colin Kaepernick. Todos estos jugadores, iconos de sus respectivos deportes, pusieron cara a la famosa campaña «Just Do It» de la multinacional norteamericana. Pero Kaepernick, quarterback de la NFL, es tema a parte.

¿Cómo puede ser que un jugador de 30 años que lleva casi dos temporadas sin equipo pueda sumarse a esta lista de leyendas del deporte? Es porque su protagonismo va más allá de lo deportivo. El que fuese quarterback titular de los San Francisco 49ers ganó aun más fama en Estados Unidos por ser el primer jugador que hincó la rodilla durante el himno de su país para protestar.

Las primeras quejas fueron en torno a los abusos raciales en el país americano. Fue entonces cuando Donald Trump se enfureció: «Si fuese el propietario del equipo, sacaría a esos hijos de... del campo», dijo en referencia a los que protestan. Deportistas americanos de toda índole, como LeBron James o Kevin Durant, sacaron pecho y apoyaron a Kaepernick. El gesto corrió como la pólvora por la NFL, y ahora todos los equipos, algunos con su propietario entre los jugadores, ponen una rodilla en el césped artificial para protestar contra el racismo y contra su presidente, Donald Trump.

La campaña de la polémica

Saltó la sorpresa. Nike se ha atrevido a meterse en temas extradeportivos. El cartel que publicaron la empresa y el jugador en sus redes sociales fue una imagen de Kaepernick en blanco y negro con la frase «Believe in something. Even if it means sacrificing everything (Cree en algo. Incluso si significa sacrificarlo todo)». Esto hace clara referencia a la polémica situación del quarterback dentro de la NFL.

Chris Paul o el propio LeBron Jameshan apoyado por redes sociales esta revolucionaria campaña. «Creo que esto es algo que puede unir a este país» dijo Kaepernick en 2016, tras su primera vez con la rodilla en tierra. «Si podemos alcanzar un lugar común y entender por lo que ha tenido que pasar cada uno de nosotros, podemos realmente influir un cambio», afirmó.

Una carrera deportiva algo extraña

Como deportista, el quarterback jugó para los San Francisco 49ers desde 2011. Su irrupción fue espectacular: ganó la NFC, su conferencia, y llevó a los 49ers a la Super Bowl de 2013. Además, tiene el récordde yardas de carrera conseguidas por un quarterback en un partido con 181.

Muchos dicen que su luz se apagó en torno a 2015 o 2016, y que su situación actual de agente libre (no tiene equipo a sus 30 años) es algo consecuencia de su nivel deportivo. Pero las estadísticas lo discuten: Kaepernick anotó 22 touchdowns en sus últimas dos temporadas, en las que disputó 21 partidos.

«Él puede ser titular en por lo menos 20 equipos de la liga. Así que no es algo que tenga que ver con el deporte», dijo Richard Sherman, uno de los mejores defensores de la liga. Se suele relacionar el polémico gesto con su corta carrera deportiva, ya que disputó su último partido con28 años.