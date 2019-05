Florentino Pérez reconoce que tentaron a Ramos una oferta de China El presidente del Real Madrid también ha asegurado que tiene «mucho interés y esperanza» en que Hazard acabe vistiendo de blanco

Después de una temporada para olvidar en el Real Madrid, los aficionados esperaban con especial inquietud las palabras que Florentino Pérez pudiese arrojar en su entrevista en «El transistor». El programa, presentado por José Ramón de la Morena, contó con la presencia del presidente del conjunto blanco, que fue abordado por numerosos temas de la actualidad futbolística. Uno de los más latentes, la posible marcha de Sergio Ramos.

«Sergio Ramos y su hermano, su representante, pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible», aseguró el dirigente blanco.

Sin dar muchas pistas sobre la operación salida y reestructuración de su plantilla de cara al próximo curso, Pérez no desaprovechó la oportunidad de mostrar su predilección por que Eden Hazard vista la elástica blanca más pronto que tarde.

«Llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Real Madrid, hasta ahora no lo hemos conseguido. Es posible que venga este año. Tengo mucho interés en que venga al Real Madrid, y tengo mucha esperanza en que venga».

Sin contactos con Mbappé

El también presidente de ACS negó que haya hablado con el Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. «Ni hemos hablado con él ni vamos a hablar. El año pasado, a petición del presidente del PSG, tuvimos que salir a desmentirlo. No quiero hablar de ningún jugador de otro equipo; si nos interesan, hablaremos con los clubes. (El presidente del PSG) Me dijo 'Florentino, aquí sale todos los días que el Madrid está detrás de Mbappé. Te pido que digáis que no es así'», manifestó.

Por otra parte, recordó la marcha de Cristiano Ronaldo y cómo la anunció en «una noche gloriosa para el madridismo», en la final que supuso la Decimotercera. «Tenía él muy asumido que quería nuevos retos y aprovechó ese momento para decirlo. Lo llevaba pensando mucho tiempo», indicó.

Sin embargo, alabó el trabajo del portugués durante su etapa como jugador blanco. «Cristiano Ronaldo nunca ha creado ningún problema en el Real Madrid en los nueve años que ha estado, ha sido ejemplar. Lo recortaremos como el mejor jugador que he fichado. Siempre he tenido una relación perfecta con él y no he tenido ningún problema, ni siquiera de dinero», añadió.

Además, recalcó que el luso nunca le pidió ayuda para solucionar su tema con Hacienda. «Jamás ha hablado de la deuda, ni él ni su representante. Quería cambiar y mejorar también su contrato, y al final lo encontró en la Juventus, y fue bueno para todos. Estos grandes futbolistas necesitan nuevos retos. Ha encontrado una nueva familia y es feliz», manifestó.

Lopetegui

«Cuando se fue Zidane pensamos en Julen Lopetegui. No había muchos entrenadores libres. Klopp tiene un contrato para cinco años. Después del Mundial se podía ir, se quiso ir y le parecía una gran oportunidad. Esto ha pasado a lo largo de la vida y nadie ha creado ningún problema. Aquí alguien debió de calentar al presidente de la Federación (Luis Rubiales)», declaró.

Así, explicó que él mismo se encargó de hablar con Luis Rubiales. «El seleccionador dijo que era más honesto decirlo antes, y eso se acordó. Creo que hablé con el presidente de la Federación y en principio le pareció muy bien. Esa tarde algo pasó y deciden cesarle», dijo. «No pagamos nada porque le cesaron, nosotros hubiéramos pagado después del Mundial. Cuando lo hablamos le pareció normal, y a las horas cambió todo; lo que parecía normal, dejó de serlo».