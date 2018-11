Dramático accidente en Macao de la alemana Sophia Floersch

La piloto alemana Sophia Floersch ha sufrido un dramático accidente durante el GP de Macao de Fórmula 3, sin que de momento se conozcan las consecuencias del fatal suceso.

El monoplaza de Floersch se tocó con otro de los coches y salió literalmente volando a gran velocidad en el estrecho circuito asiático, hasta acabar estrellandose contra una valla fuera del trazado. Las imágenes son aterradoras.

Mijn god, hier de crash vanaf de tribune gefilmd. Pas op, schokkende beelden! Nogmaals: het is Sophia Floersch die is gecrasht in de Formule 3-race van Macau. De Duitse rijdt voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. Hopelijk komt er snel een update! #F3pic.twitter.com/HesSwYimWf