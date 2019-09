La familia de Blanca Fernández Ochoa: «Cada día estamos más preocupados»

ABC Actualizado: 02/09/2019 15:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La familia de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida desde el pasado 23 de agosto, ha asegurado que no hay «indicios nuevos» sobre su paradero, mientras sigue barajando que todo ha sido «un accidente».

Adrián Federighi, cuñado de Fernández Ochoa, ha afirmado ante los medios que, cada día que pasa, la familia está «más preocupada», apuntando que «hoy se va a movilizar mucha gente para localizarla o encontrar algún indicio». «Hasta ahora se han peinado muchas zonas con helicópteros y ha habido profesionales peinando el monte y no ha habido ningún indicio de dónde está».

En relación a la causa de la desaparición de la deportista, el portavoz y familiar ha señalado que «no hay ninguna razón» para pensar que no ha sido un accidente.

Además, y en cuanto a si existen imágenes de ella el día de su desaparición dentro de un supermercado, Federighi ha afirmado que es una información que ha recibido la familia y que Fernández Ochoa no salió de forma «improvisada» a la montaña, sino que se fue con víveres, mochila y la ropa adecuada. «Si se va a hacer senderismo se va con víveres, lo que demuestra que Blanca no salió de forma improvisada, sino preparada».

Por otra parte, Dolores 'Lola' Fernández Ochoa, hermana de Blanca, ha mostrado su esperanza de hallar a su hermana desaparecida, «aunque sea accidentada».

Antes de participar en la búsqueda de la exesquiadora en Cercedilla, en la sierra de Madrid, en uno de cuyos aparcamientos para senderistas fue encontrado ayer su coche –un Mercedes clase A–, La hermana de la exesquiadora ha añadido que, en los últimos meses, su hermana «estaba fenomenal».

En declaraciones a la prensa, ha agradecido la colaboración de voluntarios, amigos y familia. «Estamos con mucho ánimo de ver a tanta gente preocupada, y emocionados con las muestras de cariño que ha mostrado el pueblo de Cercedilla, familiares, los amigos...», ha añadido.

«Está en el monte, seguro»

«Me voy a recorrer la zona unos días». Esas fueron las últimas palabras que le dijo Fernández Ochoa, de 56 años, a su hermana Lola, según ha podido saber ABC de fuentes de la investigación. La medallista olímpica cogió dos bastones, se subió a su vehículo y no se la ha vuelto a ver.

El hallazgo del coche llenó de esperanza a sus allegados. «El accidente es la única hipótesis que barajamos. Lo han abierto y no han hallado nada raro», recalcaba en las últimas horas su cuñado Adrián Federighi. «Ella no solía llevar teléfono, se iba sola y si se ha caído o le ha pasado algo no puede pedir ayuda. Está en el monte, seguro», asevera.

Búsqueda de Blanca Fernández Ochoa

Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, los grupos de rescate en altura (Gera), Protección Civil, Bomberos y Policía Local participan en el operativo de búsqueda, con el apoyo de cinco perros y tres helicópteros.

Un centenar de voluntarios han acudido tras el llamamiento policial a la colaboración para inspeccionar la zona, una afluencia que ha provocado el corte temporal de la carretera de las Dehesas.