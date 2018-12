Artes Marciales Mixtas (MMA) Campbell McLaren: «Combate Américas es todo lo que aprendí en la UFC y en el fútbol» El co-creador de UFC, ahora fundador y CEO de Combate Américas, hace un repaso de su pasado en ABC y desvela sus próximos proyectos, que pasan por hacer un desembarco de su compañía en España

Álvaro G. Colmenero

@alvarogcol Seguir Madrid Actualizado: 16/12/2018 19:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Queremos hacer un evento de Combate Américas en Madrid». Esas fueron las primeras palabras que Campbell McLaren (Escocia, 1956), co-creador de la mayor organización mundial de artes marciales mixtas (MMA), la Ultimate Fighting Championship (UFC), ahora fundador y CEO de Combate Américas, dijo en su visita a ABC. Acompañado de Jackie Hernández, presidenta de la preeminente promotora enfocada en los seguidores hispanos, inició su gira por España, con una visita preferente a la redacción de este periódico, con el objetivo de dar a conocer sus proyectos en nuestro país. McLaren es en sí mismo historia de este deporte. Él ayudó a crearlo, a asentarlo y ahora quiere expandirlo.

Combate Américas nace en 2011 con el objetivo de revolucionar las artes marciales mixtas y conseguir que sean «el segundo deporte en seguimiento entre los hispanos tras el fútbol». El formato actual de las MMA está enfocado en ligas donde los luchadores son rankeados en la disputa por un cinturón. McLaren quiere romper con esto y virar hacia el modelo futbolístico. «País contra país», apunta. Torneos de un día a modo de eliminatoria con menos asaltos, donde la intensidad de las batallas dejen sin aliento al espectador. Que los luchadores se identifiquen con su nación, buscando semenjanzas en la rivalidad impuesta en el fútbol, que permite que cada representante arrastre consigo miles o incluso millones de aficionados. La Copa Combate, creada por el promotor escocés, que trata de emular a la Copa del Mundo de balompié, es un buen ejemplo de ello. McLaren, que se caracteriza por ser afable y tener una extravagante personalidad, hace un repaso a su pasado como creador de la UFC, el presente en Combate Américas y nos adelanta una exclusiva: quiere contratar a Caín Velásquez, uno de los mayores exponentes de UFC.

Cuéntenos un poco acerca de su vida. Nació en Escocia, pero emigró temprano a Estados Unidos.

Mi padre era piloto de guerra en la Real Fuerza Aérea Británica y jugaba al rugby para el equipo del ejército. Era un tipo muy duro, realmente duro. Un día se hizo daño volando y no pudo hacerlo más, se quedó muy enfadado, le fastidió mucho. Y le dijo a mi madre: «Elige: Estados Unidos o Australia, pero nos vamos». Él tenía una hermana en Estados Unidos, por lo que nos fuimos hacia allí. Es una experiencia muy distinta. Lo cierto es que no estoy aquí para hablar de mi infancia, esto no es una terapia ni un psicoanálisis para mí. Pero es importante porque en Estados Unidos la experiencia de los inmigrantes es gran parte de la cultura americana. Si yo pensase 100% con la mentalidad americana no podría entender el concepto de Combate Américas. Creo que ser un inmigrante en Estados Unidos me ayuda para entender cómo puedo hacer que Combate Américas tenga éxito. En Estados Unidos siempre tengo que explicar que el fútbol es «soccer», empezando por ahí. Tengo que explicar la rivalidad que existe entre los países en el fútbol. Eso es lo que yo quiero en Combate Américas. España versus EE.UU., México, Argentina o Colombia. Y eso es una gran parte de la compañía. Yo como americano nunca habría pensado eso. Pero es importante entender cómo funcionan las cosas en el mundo.

El fundador de Combate Américas, Campbell McLaren - GUILLERMO NAVARRO

Yo nunca he sido bueno en los deportes americanos. No sé jugar al fútbol americano, al baloncesto... mi padre jugaba al rugby, el real fútbol. Mi mujer dice que el único deporte americano que me gusta es el deporte que yo empecé, las artes marciales mixtas. En muchos aspectos me encantan los deportes americanos, pero yo necesitaba algo completamente nuevo. Y la UFC empezó como algo universal. En UFC 1 por ejemplo tenía a Joao Gordo, de Nueva Zelanda, tenía un luchador de sumo, tenía un taekwondista, a un boxeador americano y tenía el jiu-jitsu brasileño de la familia Gracie. Cuando yo empecé UFC era mucho más una competición mundial. Cuando yo la dejé, cuando le pegué una patada, pensé que no quería hacer otra UFC. Quiero hacer algo totalmente diferente. Entonces Combate Américas es todo lo que aprendí en la UFC y el fútbol, la Copa del Mundo, eso es lo que es. Una oportunidad para el luchador para representar a su país. Si él gana, gana todo el país. En muchos aspectos Conor McGregor pelea por Irlanda y gana por Irlanda. Pero el resto de la UFC no es así. Él es de Europa y entiende lo que es país contra país. Combate Américas es la Copa del Mundo, son los Juegos Olímpicos, son todas las rivalidades futbolísticas. Nuestro primer show que queríamos hacer en Gol Tv en España era Real Madrid vs Barcelona, un luchador de Madrid y otro de Barcelona, eso es asombroso. También tenemos Guadalajara vs Ciudad de México. Hicimos otro evento que España versus el mundo. No si se sabéis esto, pero en Latinoamérica todavía os tienen ganas (risas). Entonces Latinoamérica es una gran forma de exponer esta rivalidad, eso no pasa en la UFC. La UFC tiene luchadores de Rusia, de Inglaterra... pero son luchadores de la UFC.

«Aquí en Combate Américas cada luchador representa a su país. Para nosotros los tres mercados más importantes son España, México y Estados Unidos»

Aquí en Combate Américas cada luchador representa a su país. Para nosotros los tres mercados más importantes son España, México y Estados Unidos. No sé cuál es el más importante. Las culturas son muy diferentes, las rivalidades van a ser brutales, eso va a ser genial. Probablemente yo sea americano, tengo los papeles. Estados Unidos está a la cabeza en MMA, en fútbol no, les queda muchísimo por alcanzarlo. Ahora tenemos que enfocarnos y ver qué tienen España, México y Estados Unidos. Creo que es un gran concepto, mira la Copa Combate, es todo acerca de esto. Es nuestro mejor evento. El trofeo es muy grande, mide casi 2 metros, pesa 40 kilos, es el más grande de los eventos deportivos.

¿Había estado ya en España?

Tres veces he estado en España. En mi luna de miel estuve en el Algarve y fui algún día a la Costa Brava, pero esa vez no cuenta.

¿De dónde procede su pasión por las artes marciales mixtas, cuya fecha de creación del deporte se suele establecer en 1993?

Me viene del corazón. «Él lo creó», añade Jackie Hernández, presidenta de Combate Américas. Tengo cuatro hijos. Mi hija Jacqueline, mis hijos Campbell e Ian y el cuarto es la UFC. «Su quinto hijo es Combate Américas», suma Jackie Hernández. No, Combate América es mi vida, prosigue McLaren.

Hemos visto empezar UFC y Combate Américas y hemos visto nacer a este deporte. Por ejemplo, tú tienes los mismos años que este deporte, es algo increíble. Piensa en el fútbol. Nadie piensa en el fútbol hace 100 años, como mucho lo hace en la temporada pasada. Es increíble que nosotros estemos haciendo crecer este deporte. Ahora, aquí, estamos viéndolo crecer. Combate Américas es algo nuevo. Creo que país contra país es parte de eso. También estamos haciendo los combates más cortos y eso es muy bueno por dos razones: salubridad para los luchadores y los fans quieren rapidez, ellos quieren «highlights», si tú haces una pelea de cinco minutos, todo es «highlights». Creo que estamos cambiando el deporte. Hemos inventado las MMA, los periodistas estáis haciendo crecer este deporte, todos lo hacemos. Esto es una combinación de cuatro deportes olímpicos: boxeo, taekwondo, lucha y judo. Cogimos todo eso y salieron las MMA.

¿Cuál era su función en la UFC? ¿Qué aprendió de esa época?

Aprendí muchísimo de la época de UFC. Yo trabajaba para una compañía alemana y era el encargado principal de desarrollo de televisión y pago por visión. Fui el co-fundador de UFC y el productor ejecutivo de los TV shows. Mi rol era coger todo lo que era UFC y ponerlo en la televisión. Como un productor de televisión. El set era el octógono, los actores eran los peleadores... ¿Conoces a Joe Silva (fue emparejador de peleas desde 1993 hasta 2017 en la UFC)? Él era mi asistente. Joe pensaba que las MMA eran ajedrez, para mí las MMA son el circo. No me gusta el ajedrez, es aburrido, me gusta el circo: los elefantes, los tigres, los payasos... un gran show (risas). Es muy diferente, a Joe no le gusta Conor porque Conor McGregor es el circo, el circo irlandés. Entonces creo que he aprendido es a ser más universal y buscar más el entretenimiento, respetando a las demás culturas. UFC en este caso tiene una identidad muy americana. Yo tengo Estados Unidos, tengo Latinoamérica y tengo Europa. No es América.

«Dice mucha gente que las MMA es el deporte que inventó Twitter»

¿Con qué objetivo fundó Combate Américas?

Hay una gran tradición de lucha en la cultura hispánica. Tenéis gran cultura del boxeo, en México también. La sangre azteca, los mexicanos están muy orgullosos de eso. Tenemos boxeo, pero queremos algo nuevo que represente algo diferente. Queremos que las MMA sean el segundo deporte de los hispanos después del fútbol.

¿Qué importancia le otorga a las redes sociales a la hora de expandir su organización?

Son muy muy importantes. Dice mucha gente que las MMA es el deporte que inventó Twitter. Se interactúa mucho, los fans pueden hablar entre ellos, son todos muy jóvenes (la presidenta nos muestra el gráfico indicando el auge de las MMA a través de las redes sociales, superando incluso a la Champions League).

Está barajando hacer un evento en España. Se habló de hacer un evento en Barcelona, pero finalmente no se hizo. ¿Por qué no se ha hecho antes siendo una compañía enfocada a los seguidores hispanos?

Claro, estamos barajando hacer un evento en España. Me sorprende que sepas lo de Barcelona, es correcto, pero siento más Madrid. Es el centro del país. Tenemos muy buenos luchadores de Barcelona, pero, cuando empezamos, hicimos eventos en Nueva York, en Ciudad de México, en Los Ángeles... Tengo que hacerlo en las ciudades más importantes. Estamos aquí para hacer un evento. Estamos negociando nuevos contratos televisivos («media partners»), por eso estamos aquí, para ver cuál es la fecha correcta.

¿Pretende hacer eventos en diferentes ciudades de España? ¿Será nuestro país una referencia en Combate Américas?

Sí, por supuesto. Pero queremos empezar en Madrid. No lo vamos a hacer este año todavía porque queremos hacerlo correctamente.

Un evento en España de esta gran compañía podría servir para continuar con la escalada de aficionados en el país. Además, cada vez hay más deportistas que se introducen en el mundo de las MMA. ¿Qué opina de los luchadores españoles?

Una de las razones por las que he venido ahora es porque se cometió un «crimen» con la española Irene Cabello en su última pelea y estoy aquí para arreglarlo. Había tres jueces mexicanos, de Monterrey, peleador de la ciudad de Monterrey y la pelea fue en Monterrey, yo siempre les digo a los luchadores que nunca dejen la pelea para la decisión de los jueces. En este caso la decisión fue para la contrincante. Cuando hagamos un evento en Madrid, que es lo que queremos, Irene será parte de ello. Nuestra primera luchadora fue Vanesa Rico y tiene mucho corazón y agresividad, es muy fuerte, buena competidora y se enfoca muy bien. En México se ve mucho el peleador fajador, en España vemos un luchador más marcial, que piensa más la pelea, que es muy duro y tiene más estrategia. Por eso el estilo español contra el mexicano es una gran competición.

Una revolución en forma de hacer eventos: «Quiero llevar el modelo del fútbol a la lucha»

En los últimos tiempos, estamos viendo numerosas incorporaciones de luchadores españoles en Combate Américas. ¿Por qué se ha decidido a fichar a tantos ahora?

Si yo tengo Estados Unidos, tengo España y tengo Latinoamérica, tengo prácticamente el mundo entero. Yo no quiero China y Rusia. Esto es como el «Risk», si yo pongo todas mis piezas en España, Estados Unidos y Sudamérica, nadie puede conquistarme, estos son los mejores sitios para pelear. Un billón de personas hablan español, es la segunda lengua más hablada en el mundo. Hay tradición de lucha, buenos medios de comunicación para apoyar el deporte, hay crecimiento de aficionados en las MMA, una cultura donde entiendan la rivalidad de España contra el mundo. Para mí esto se ve muy obvio, llevar el modelo del fútbol al modelo de la lucha. Tengo que tener España.

¿Qué cualidades busca en un luchador para Combate Américas?

Nos gustan los luchadores agresivos, los luchadores que fuera de la jaula sean personas respetuosas y respetables. Que respeten a la compañía, que respeten a los valores marciales, que respeten quiénes son ellos y que actúen honorablemente. La UFC no son todas las MMA. UFC es UFC, es un estilo de MMA, pero hay más estilos. Combate Américas es más acción, más rápido, más pelea de pie, más artes marciales. En la UFC, los luchadores que saben que van ganando a los puntos suelen dejar pasar el tiempo, en Combate Américas no.

Cuando empecé en UFC, no había casi reglas, todo valía... era muy loco el evento. Mi eslogan era: «No hay reglas». Teníamos entre manos un gran deporte en el que podíamos mostrar grandes cualidades como el honor o la disciplina. Para crecer hay que ser honorable, por eso queremos a esos luchadores.

En España es complicado hacer eventos. ¿Cómo piensa hacer que las MMA sean un negocio rentable?

Me gusta Madrid. Respeto Madrid, capital mundial. Es duro hacer un evento en Los Ángeles y lo hemos hecho, también en Ciudad de México y lo hemos hecho. Claro que es duro, pero tiene que ser Madrid. En donde se organizan los Premios Grammy hice un evento y me costó 100.000 dólares alquilarlo una noche, eso es caro. Pero tenemos que estar aquí.

Sobre la Copa Combate: «Creo que 100.000 dólares es una buena cantidad para ganar tres peleas en un día. Y sobre todo es una buena cantidad para captar la atención»

Las MMA son el segundo deporte que más han crecido en afición en España, según un estudio de Nielsen Sport. Sin embargo, sigue habiendo gente que piensa que es un deporte violento y de matones. ¿Qué les díria para venderles este deporte?

Es una buena pregunta, una pregunta difícil. Parte de la respuesta eres tú. Eres un periodista y estás aquí y tienes que escribir las verdades de mi deporte. Cómo el deporte ayuda a las personas. A veces los periodistas van a escribir las cosas malas como la violencia, los crímenes... porque estas son las cosas que venden. A veces ciertos periodistas dicen que las MMA son violentas, pero tú me estás escuchando, estás hablando conmigo y sabes que yo profeso buenos valores. Combate Américas es mi familia y eso es importante. Tenemos buenas razones si los periodistas escriben la verdad, la gente podrá empezar a entender, pero es lo que tenéis que hacer los veinteañeros, la gente de mi edad no creo que vaya a cambiar.

¿Cuál es tu objetivo organizando un evento como la Copa Combate donde el ganador se embolsa la jugosa cantidad de 100.000 dólares? ¿Cómo se rentabiliza este formato?

Es muy difícil, probablemente el formato más difícil que exista en los deportes de combate. Tres combates en una noche para un luchador, para los aficionados esto es increíble. Es arte, es drama, el humano contra él mismo, es intentarlo y volverlo a intentar... Creo que 100.000 dólares es una buena cantidad para ganar tres peleas en un día. Y sobre todo es una buena cantidad para captar la atención.

Usted es algo crítico con UFC, compañía que usted fundó. ¿Por qué?

Nunca he sido crítico con la UFC. ¿Es una crítica decir que son muy americanos? La UFC es genial, pero está ignorando a España, a México... a los países de habla hispana. Me gusta la UFC. Dana White es perfecto para la UFC. Mi abogado es el mismo que el de Dana White (risas).

«Si un luchador de Combate Américas provocase una situación como la que se vivió en el Khabib-McGregor me daría un ataque al corazón»

Hablando de Dana White, presidente de la UFC. ¿Qué relación tiene con él?

Somos muy buenos amigos. Yo tengo una gran personalidad y Dana tiene una gran personalidad. Él y yo no podemos estar en la misma habitación, no podrímos estar aquí los dos juntos. Cuando empecé Combate Américas fui a ver a Lorenzo Fertitta (empresario y promotor de UFC) y a Dana White. Y Lorenzo me dijo que era muy buena idea. La UFC no quiere el mercado hispano, pero Dana White me dijo bromeando que me «jodieran».

Le vi hace cuatro semanas en un evento en Dallas y estuvimos hablando. Le dije que quiero a Caín Velasquez en Combate Américas. Esto es una exclusiva. Tendré que hablar con él en unas semanas. Me gustaría enfrentarle contra Alberto del Río.

¿Quiere desbancar a UFC en los países de habla hispana?

No es desbancar, UFC no le da importancia a España. Ellos tienen todo el habla inglesa. Es un mercado diferente.

Yahoo! Sports declaró que usted «actualmente sabe más que nadie sobre este deporte». ¿Qué opina de esto?

Absolutamente correcto. Nadie sabe más que yo, algunos saben lo mismo, esta es la verdad. Dana White (presidente de UFC) sabe muchísimo. Scott Coker (presidente de Bellator) sabe muchísimo. Pero yo estaba ahí cuando las MMA nacieron, cuando el bebé salía yo lo cogí en brazos. No pueden saber más que yo porque yo lo creé. Está en mi ADN.

¿Qué opina sobre la situación que se vivió tras la pelea entre McGregor y Khabib? ¿Cómo actuaría en caso de que se viviese una situación parecida en su compañía?

Me daría un ataque al corazón, porque me sorprendería que cualquiera de mis luchadores pudiera hacer eso.

Aparte de Combate Américas, ¿tiene pensado otro tipo de proyectos deportivos?

No. Es como preguntarme si tengo dos esposas. Solo tengo un amor y este es Combate Américas.

Terminemos con esto, Campbell. ¿Hacia dónde cree que va orientado el futuro de las MMA y sus formatos?

Los ranking son difíciles porque es juzgar sin datos, son subjetivos. Siempre es una opinión. El formato de torneo es bueno porque no puedes negar al ganador. Hay que apuntar hacia el formato de la Copa del Mundo, hacia el estilo futbolístico.