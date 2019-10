Atletismo | Mundial de Doha Un tropezón acaba con las opciones de Orlando Ortega El español de origen cubano, estorbado por la caída de un rival, acabó quinto la final de los 110 metros vallas en Doha cuando estaba remontando

El atleta español Orlando Ortega acabó finalmente fuera del podio en la final de los 110 metros vallas del Mundial de Doha (Qatar) después de acabar la carrera en quinta posición.

Ortega se había mostrado dominante en las series previas en las que había participado, imponiéndose al resto de competidores. Sin embargo en la final, cuando remontaba hacia la segunda plaza, fue estorbado por el tropezón de su rival jamaicano McLeod.

Estorbado por el cuerpo y por la posterior caída de su rival, el corredor nacido en La Habana, subcampeón olímpico en Río de Janeiro, no pudo lograr su primera medalla mundialista.

Al acabar la carrera, atendiendo a los micrófonos de Teledeporte, Ortega estalló por lo sucedido: «Es un robo, es una estafa. Desde que vi que le tenía al lado sabía que podía pasar. La IAAF tiene que hacer algo. Me han robado una medalla. ¿Qué van a hacer? No lo sé, pero así no se puede».

«Un año trabajando para esto... Yo puedo aceptar que haya choques de mano, roces... pero una cosa como esta no la puedo aceptar. Yo no soy quien, pero hay personas en este deporte tan hermoso como este para que piensen en ello», agregó.

«Es duro sacrificarse todo el año y que te quiten una medalla... A mi que me ganen corriendo más que yo... lo acepto... ¡pero así no, así no! Yo no toco a nadie, yo voy por mi calle», zanjó.