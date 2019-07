Aparece el vídeo que grabaron los ocho alpinistas justo antes de morir en el Himalaya

Han encntrado el vídeo de los ocho escaladores que el pasado ayo perdieron la vida en una avalancha de la monaña Nanda Devi, en el Himalaya.

En este documento gráfico se muestra cómo los alpinistas estaban ascendiendo a una cumbre no corornada, la segunda montaña más alta de la India, de unos 7.817 metros de altura. La expedición la formaban dos estadounidenses, cuatro británicos, un australiano y un indio.

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y