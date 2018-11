Carreras de caballos «Another Day of Sun» vence a lo campeón en el Gran Premio Antonio Blasco Doblete del preparador José Carlos Cerqueira con «Photonis» y «New Empire», más el segundo de «Dieulefit», copando la segunda carrera. Gran dividendo en la apuesta pick 4, que reparte 11.447,80 euros a un único acertante

Javier Fernández-Cuesta

Madrid Actualizado: 25/11/2018 18:41h

Este domingo se ha celebrado la undécima jornada de carreras de caballos de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, en una mañana fresca y con poco público, pero que disfrutó como siempre de un gran espectáculo.

La primera carrera de la mañana correspondió al Premio Marita Villalonga (dentro del programa Made in Spain), para potros y potrancas de 2 años, no ganadores. Siete participantes desde el poste de los 1.500 metros. Los dos favoritos Niagara Falls y Silvered Angel se mostraron muy superiores a resto de rivales, fue un mano a mano entre los dos en el que la mayor punta de velocidad de Niagara Falls hizo que por fin consiguiera su primera victoria. Segundo, a cuerpo y medio, pasó Silvered Angel, siendo tercero, a casi seis cuerpos del ganador, Karibbean Dream.

Le siguió el Premio Barilone–Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, no ganadores, sobre la distancia de 1.800 metros. Once candidatos a la victoria. Photonics fue siempre en los puestos punteros y en la curva que precede a la recta final cogió la cabeza, dando un tirón al entrar en la misma que le fue suficiente para aguantar el ataque final de Dieulefit y llevarse la prueba con autoridad. A un cuerpo detrás llegó el mencionado Dieuletit. Tercero, a más de tres cuerpos, entró Medicean Blue.

En tercer lugar se disputó el Premio Sultán el Yago, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.600 metros. Once participantes. New Empire, ganó de punta a punta y con solvencia mejorando carreras anteriores. Littlebeck Lady, siempre en los puestos punteros, aguantó la segunda plaza a base de corazón. Joaquina, rematando con fuerza desde muy atrás, consiguió «robar» en la misma meta el tercer puesto a Port Grimaud por tan solo una cabeza.

La cuarta carrera fue el Premio Fulgencio de Diego, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Doce aspirantes al triunfo partieron desde el poste de los 1.600 metros. Urban Rock fue siempre bien colocado controlando en todo momento la situación entrando en la recta final en los puestos de vanguardia, al presentar su ataque se fue decidido hacia la meta ganando más fácil de lo que marca la diferencia con el segundo clasificado, un gran Nader que cerró mucho en los últimos metros, llegando a medio cuerpo. La favorita, Alejandría, a más de tres cuerpos, llegó tercera.

En quinto lugar, se disputó el Gran Premio Antonio Blasco, (dentro del programa Made in Spain), para caballos y yeguas de 2 años en adelante. Catorce participantes y 1.400 metros de recorrido. Carrera muy rápida desde la salida que se decidió en los últimos 200 metros, donde Another Day of Sun, con un impresionante cambio de ritmo, dio un golpe sobre la mesa, imponiéndose a lo Gran Campeón. Segundo, rematando de finales, sorprendió Budgie, que no contaba en apuestas, pagándose 63 a 1 su posible victoria. Tercero llegó Cuppacoffee, siendo cuarto con una complicada recta, el favorito Cefiro. Defraudó Presidency, que solo pudo ser noveno. La gemela se pagó a 577,40 €; el Trío a 7.934,40 €; y la apuesta Pick 4, 11.447,40 €

Cerró la jornada el Premio Celestial River, reclamar, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, a vender entre 9.000 y 15.000 euros. Diez candidatos a la victoria desde el poste de los 2.000 metros. High Baroque, después de cinco salidas en el año siempre en la llegada, por fin, a la sexta, fue la vencida, imponiéndose con autoridad después de ir siempre en los puestos punteros y rematando con fuerza por el centro de la pista. Un mejorado Garmar fue segundo a más de dos cuerpos, aguantando por una cabeza, el rush final de Barenton que salió muy mal y remató desde muy lejos.

Cuadro de honor 1ª CARRERA GANADORA Nº 6 “NIAGARA FALLS” – J. L. BORREGO – J. A. RODRIGUEZ – YEPES-MONTANCHEZ SEGUNDO Nº 3 “SILVERED ANGEL” – J. L. MARTÍNEZ – G. ARIZCORRETA – PLANTAGENET TERCERO Nº 2 “KARIBBEAN DREAM” – J. GROSJEAN – V. B. BUDA – EUPHORIA 2ª CARRERA GANADOR Nº 4 “PHOTONICS” – J. GELABERT – J. C. CERQUEIRA – ZEZINHO SEGUNDA Nº 7 “DIEULEFIT” – R. SOUSA – J. C. CERQUEIRA – ONDARRETA TERCERA Nº 9 “MEDICEAN BLUE” – B. FAYOS – J. L. MAROTO – TIZIANO 3ª CARRERA GANADOR Nº 4 “NEW EMPIRE” – O. O. DE URBINA – J. C. CERQUEIRA – LA CINCHA SEGUNDA Nº 3 “LITTTLE BECK LADY” – N. DE JULIÁN – B. RAMA – JIMENA TERCERA Nº 9 “JOAQUINA” – J. GROSJEAN – F. RODRIGUEZ – INDIA 4ª CARRERA GANADOR Nº 11 “URBAN ROCK” – V. M. VALENZUELA – M. HERNÁNDEZ – ODÓN SEGUNDO Nº 4 “NADER” – B. FAYOS – O. ANAYA – REZA PAZOOKI TERCERA Nº 10 “ALEJANDRIA” – R. SOUSA – F. PÉREZ – JARILLA 5ª CARRERA GANADOR Nº 8 “ANOTHER DAY OF SUN” – E. CORALLO – O. ANAYA – MANOLITO EL BARBERO SEGUNDO Nº 9 “BUDGIE” – A. FIORI – T. MARTINS – ROCCO’S TERCERO Nº 4 “CUPPACOFFEE” – J. GELABERT – M. AUGELLI – EXTREMEÑA OP 6ª CARRERA GANADOR Nº 4 “HIGH BAROQUE” – C. CADEL – T. MARTINS – ELEVAGE LA REVERDITE SEGUNDO Nº 3 “GARMAR” – M. FOULON – G. MADERO – JAYJO TERCERO Nº 2 “BARENTON” – J. L. BORREGO – D. TEXEIRA – SILVER