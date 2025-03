Aleksandre Topuria, objetivo UFC: «No soy adivino, pero probablemente en un plazo de dos años estaré allí»

El apellido Topuria es sinónimo de lucha , de guerrero, de atleta de élite, de futuro prometedor. Los hermanos Ilia y Aleksandre . El primero, clasificado en el número 15 de la división del peso pluma de UFC, ya ha logrado hacerse un nombre dentro de la mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, más aún tras noquear de manera fulminante a Jai Herbert en el UFC de Londres. El segundo, va camino de hacerlo, está convencido de que será cuestión de tiempo.

«A corto plazo, mi objetivo es seguir peleando, pero por supuesto que mi objetivo final es llegar a la UFC y colgarme el cinturón . Dios tiene un plan para mí, no sé cuándo voy a estar en UFC exactamente, no soy adivino, pero probablemente en un plazo de dos años estaré allí», cuenta Aleksandre Topuria (4-1) en exclusiva durante el encuentro con ABC en la cafetería del Hotel Hilton de la capital británica.

El peleador hispanogeorgiano es consciente de que ahora numerosos aficionados le miran como el hermano Ilia, pero ha sido su esquina y su entrenador también, y está deseoso de demostrar de que su nombre tiene también entidad propia. Lo cierto es Aleksandre desapareció en parte del mapa al estar fuera de competición desde 2015 , cuando recibió su única derrota. Pero el año pasado volvió con fuerza, noqueando en menos de dos minutos a su oponente. Y este año ha hecho lo propio de nuevo.

«Podría decir que estoy en el mejor momento de mi carrera pero no duden de que cada vez iré creciendo más , cuando uno trabaja día a día lo único que se ve es la mejoría. Me gustaría hacer cuatro peleas este año», cuenta ambicioso a este periódico. Para el que todavía no le tenga en el mapa, Aleksandre habla de la eterna comparación con su hermano Ilia: «Como luchadores, tenemos cosas que nos diferencian, pero somos hermanos, venimos de la misma escuela, eso sí, tenemos el mismo instito que es el de acabar con las peleas ».

Lo que ya no hacen juntos es batallar uno contra el otro en el gimnasio, demasiadas chispas saltaban y surgían las posibilidades de lesión: «Desde hace años que no hacemos sparring juntos cuando es de boxeo y con guantillas, tratamos de respetarnos el uno al otro, porque podríamos acabar como acabábamos hace años, sin bucal, con cortes... ¡Pero uno madura con el tiempo!», cuenta entre risas. Para concluir, le pedimos que nos deje un pronóstico. ¿Cuándo será campeón de UFC Ilia Topuria? «El día que Ilia se enfrente al campeón actual, en ese momento será campeón, porque va a ganar el cinturón».