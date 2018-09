ENTREVISTA A OCTAVIO CHACÓN «No quería irme de la profesión sin buscar una segunda oportunidad» El diestro gaditano analiza cómo ha cambiado su temporada tras el triunfo en San Isidro. Tiene previsto acabar 2018 con una veintena de festejos

Octavio Chacón (Prado del Rey, Cádiz, 1984) es uno de los toreros de la temporada. Desde su triunfo en Madrid, en la Feria de San Isidro, su carrera ha dado un giro completo. Esta tarde debuta en Albacete con la de Miura junto a Pepe Moral y Sergio Serrano.

¿Cómo le ha cambiado Madrid ?

Llevo varios años dando toquecitos aunque no había tenido repercusión. Cara a la afición mi nombre había sonado en festejos del Valle del Tíetar y Francia. Me faltaba que el gran público supiera qué es lo que quiero conseguir en el toreo. Soy de los toreros que puedo decir que Madrid sí lo da todo. Me ha borrado la incertidumbre de mi temporada y me ha abierto las plazas de primera y entrar en el circuito.

Ha sido el torero revelación con 14 años de alternativa.

Es curioso, sí, pero después de tantas llamadas no había ido a Madrid. Nunca es tarde y estoy agradecido. Quizá antes, en otro momento, no lo habría aprovechado como ahora. Y quiero seguir aprovechándolo.

¿Había toreado antes de Madrid?

Cuatro festejos en Francia, un país al que tengo mucho que agradecer. Pero todo depende de Madrid. Era mi primer San Isidro y una corrida televisada. Lo primero era prepararme psicológicamente. Las cosas estaban para mí y no lo dejé escapar. Gracias a esa tarde ha salido todo lo demás.

¿Qué ha logrado?

Muchos contratos. Llevamos 16 corridas. He debutado en Pamplona y en Bilbao con la de Miura. Voy a ir Nimes y a dos pueblos de mi provincia de Cádiz; Ubrique y Villamartín. Y a Illescas con la de Victorino. Es una temporada muy bonita y si no voy triunfando rotundamente, sí dejo constancia de que quiero hacerme hueco.

A principios de año ¿hubiera creído estar donde está ahora?

No me lo hubiera creído pero lo he soñado muchas veces. Si he aguantado tanto es porque no quería irme de la profesión sin buscar una segunda oportunidad. He tenido mu cha afición y mucha fe en mi mismo. Sabía que si tenía la ocasión lo lograría. Ahora quiero seguir luchando por entrar en las ferias y con este tipo de ganaderías.

No tiene problema con los hierros...

Para mí es un privilegio poder matar este tipo de ganaderias.Soy consciente de dónde quiero llevar mi toreo y sé que ahí puedo encajar bien.

¿Es consciente de que es un ejemplo y la esperanza de otros toreros?

Es bonito que se piense así de mí. Hay muchos chavales que quieren ser toreros en las escuelas y matadores amigos mios que me dan las gracias. Es precioso que se me reconozca pero creo que cada persona tiene la obligación de no dejar nunca de luchar por su sueño.

¿Pensó alguna vez en dejarlo?

He maldecido mi afición y mi amor al toro muchas veces. En 2014, después de ocho temporadas en Perú, dije que no iba a torear más porque no tenía eco lo que hacía y no merecía la pena. Me hice dos trajes para hacerme banderillero y me llamaron para torear en el Valle del Terror. Le dije a mi familia que quería que me vieran en mi última tarde en España. Indulté un toro de José Escolar en Fresnedilla (Ávila) y decidí que tenía que seguir luchando por lo que amo.