Mano a mano entre Cayetano Rivera y Canales Rivera en Zahara de los Atunes para homenajear a 'Paquirri' en una cita histórica

Ya hay cartel, ya no hay marcha atrás. Cayetano Rivera Ordóñez y José Antonio Canales Rivera, hijo y sobrino, respectivamente, de 'Paquirri', torearán juntos en el festival que la familia Rivera organiza cada año en Zahara de los Atunes en homenaje al fallecido diestro gaditano.

La edición de este 2025 tiene un ingrediente especial... y es que se conmemoran los 40 años de la muerte de 'Paquirri' en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba), que se cumplieron el pasado mes de septiembre.

El festejo tendrá lugar el próximo 19 de abril a partir de las seis de la tarde. Y el cartel lo completa el novillero local Adrián Guillén.

Será una edición especial más allá del guiño histórico a la muerte de 'Paquirri'. Y es que el festejo tiene sabor a doble despedida. Cayetano Rivera Ordóñez, que este año dice adiós a los ruedos, hará el paseíllo en la localidad donde nació su padre y también en la que hizo su debut en público, en el año 2003 y en este mismo festival taurino, cuando aún era novillero.

También Canales Rivera, que no ha anunciado oficialmente su adiós a los toros, puede estar ante sus últimas participaciones en el albero. Para él, formar parte de este histórico festejo de gran significado familiar, y más en el contexto de los 40 años de la trágica muerte de Francisco Rivera en la plaza de toros de Pozoblanco, es algo «muy especial». «No voy a anunciar si me retiro o no, pero esto, de alguna manera, también es mi adiós», piensa en voz alta.

Así lo reconoce a este periódico, ya con el cartel confeccionado. «Esto se ha hecho entre todos, no quiero colgarme ni media medalla, pero yo he sido el caprichoso que se ha emperrado en que se celebrara el festival«.

«No puede tener mejores ingredientes y quiero resaltar la ayuda y colaboración del Ayuntamiento de Barbate. Me hacía mucha ilusión que el festival tuviera un cierre de categoría, máxime cuando se han cumplido 40 años de la muerte de mi tío. Ha costado, pero ya estamos ahí«.

Apunta el cartel: «Gran festival taurino con picadores. Seis novillo-toros, seis, de la ganadería de El Soldado para un sensacional mano a mano entre J.A. Canales Rivera y Cayetano y el novillero de Barbate Adrián Guillén. Acompañados de sus correspondientes cuadrillas«.

El precio de las localidades son los siguientes:

-Barrera sombra: 60 euros

-Barrera sol: 50 euros

-Contrabarrera sombra: 50 euros

-General sombra: 35 euros

-General sol: 30 euros

-Pensionistas y menores de edad: 20 euros

Los puntos de ventas son:

-Barbate: Cafetería Juan José

-Zahara de los Atunes: Hotel Pozo del Duque

Ronda se queda de nuevo sin su tradicional Corrida Goyesca

Francisco Rivera Ordóñez confirmaba en un comunicado que Ronda se queda por segundo año consecutivo sin la Corrida Goyesca de Ronda, como ya se sabía a través de las informaciones que la Real Maestranza de Caballería de Ronda había ido remitiendo.

Rivera manifestaba sentir «una pena tremenda para todos los goyescos, pero este año tampoco vamos a poder disfrutar de la Goyesca».

La institución presentaba este pasado miércoles en rueda de prensa el proyecto de intervención que garantizará la estabilidad estructural y la conservación a largo plazo de la Plaza de Toros de Ronda, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 1993 y considerada uno de los grandes emblemas patrimoniales de la ciudad. Todo de cara a poder restablecer la emblemática Corrida Goyesca para la temporada de 2026.

El proyecto de intervención para la conservación del monumento es fruto de un riguroso proceso técnico de investigación y análisis, realizado entre otros por el Departamento de Estructuras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, que se ha materializado en varios informes especializados relacionados con la estructura, la piedra, la geotecnia y la estabilidad.

El nuevo palo para la tradicional Corrida Goyesca ha tenido reacciones políticas. La coordinadora de Vox en Ronda, Celia Aragonés, ha responsabilizado al equipo de gobierno del PP, encabezado por la alcaldesa María de la Paz Fernández, por su «falta de previsión, dejadez institucional y nulo compromiso con nuestras tradiciones» con respecto a la no celebración en 2025 de la tradicional corrida goyesca.

En un comunicado ha recordado que en 2024, Francisco Rivera solicitó públicamente en una entrevista colaboración institucional «para evitar precisamente el desenlace que hoy se confirma. La alcaldesa lo ignoró entonces, y ahora la ciudad paga las consecuencias», ha sentenciado Aragonés.

Vox critica «que el propio equipo de Gobierno se haya enterado por los medios de que no habría goyesca», lo que pone de manifiesto, según Aragonés, «la falta de diálogo con la empresa responsable y la Real Maestranza». Además, ha recordado que fue necesario que técnicos de la Junta de Andalucía visitaran el coso y elaboraran un informe sobre su estado, tras lo cual se concluyó que no era viable celebrar allí eventos multitudinarios hasta que se garantizara la seguridad estructural.