Temporada de primavera del Teatro de las Cortes: las niñas de Cádiz, Riki Rivera, María Adánez, el palermasso...

La programación de la Temporada de Primavera del Real Teatro de Las Cortes cuenta una propuesta diversa y de calidad a precios populares, pensada para todos los públicos y en la que tendrán cabida propuestas musicales y teatrales con mucha comedia y también reivindicación. El flamenco estará presente en la programación de primavera, en la que el talento local volverá a tener un papel muy destacado.

La Temporada de Primavera del Real Teatro de Las Cortes se extenderá desde el 25 de abril hasta el 7 de junio, con entradas desde hoy a la venta a través de los canales habituales: en el teléfono 610 649 410 y la web del teatro (teatrodelascortes.sacatuentrada.es). Los precios oscilan entre los 8 y los 20 euros, en línea con el compromiso municipal de hacer la cultura accesible.

Vuelve a aumentar el número de espectáculos respecto a 2024, y en este caso lo hace con algunas funciones dobles o doble sesión de las compañías, como ocurre en el caso de 'Las Niñas de Cádiz' o 'El Palermasso' tras el éxito de público de sus anteriores visitas al coliseo isleño.

La Temporada de Primavera se compone diez espectáculos que aúnan el teatro con las propuestas musicales, con un recorrido por diferentes géneros, aunque destaca sobre todo la comedia, el flamenco o propuestas con carga reivindicativa como es el caso de 'Los tacones de papá', que llega a San Fernando precisamente el mes que se celebra el Orgullo.

Otra de las señas de identidad es el talento local, como es el caso del reprogramado musical Venta de Vargas o Javier Belizón, que trae su nuevo disco, así como la premiada e internacionalmente reconocida clarinetista isleña Pilar Ochoa.

Y otros nombres de la provincia pero que triunfan y arrasan en la venta de entradas en toda la geografía nacional como Las Niñas de Cádiz; Riki Rivera; José Troncoso o José Warletta, que está llenando cada día en el Teatro Lara con la obra con la que llega a San Fernando; o pequeñas joyas como la obra 'Palaboda' de La Tirana Producciones.

Tampoco faltarán funciones que serán un éxito asegurado como el Palermasso, que repite la función del año pasado, pero también estrena su segunda parte. O 'La gramática' con José Troncoso y un rostro tan conocido como María Adánez.

La alcaldesa ha animado a la ciudadanía isleña y de las localidades del entorno a disfrutar de la programación diseñada para la nueva temporada en el Teatro de Las Cortes, una propuesta de calidad con precios accesibles a todos los bolsillos. «Creemos en el arte, en los eventos y en la cultura como herramientas clave de dinamización económica de las ciudades», ha apuntado la alcaldesa, recordando que todas las funciones darán comienzo a las 20.00 horas para que todos los espectadores tengan la oportunidad de disfrutar también tras la función de la oferta hostelera, patrimonial y de ocio que ofrece San Fernando.

Programación del Teatro de las Cortes

25 y 26 de abril | Las bingueras de Eurípides

Dionisio baja a la Tierra para enfrentarse a un policía que está empeñado en cerrar un bingo ilegal de barrio, donde se reúne cada tarde un grupo de mujeres no solo para jugar, sino también para compartir sus penas y alegrías. Ellas intentarán eludir a la autoridad, pero la insistencia del joven y fanático policía, obsesionado con el cumplimiento de la ley, arrastrará a todos a un final trágico y espeluznante.

Doble función de esta exitosísima obra de la compañía gaditana 'Las Niñas de Cádiz'. Escrita por Ana López Segovia y dirigida por José Troncoso, con Ana López Segovia, Alejandra López, Teresa Quintero/Mer Lozano, Rocío Segovia, Jose Carlos Fernández, Fernando Cueto.

1 de mayo | Venta de Vargas. El Musical.

Tras su arrollador éxito en su estreno, y cuando ya empieza a girar por toda la geografía nacional, este espectáculo vuelve a Las Cortes para conmemorar el Día de Andalucía y para dar respuesta a las continuas peticiones de una nueva fecha en la ciudad.

En 1937 Catalina Pérez, mujer valiente y emprendedora, arrendó la Venta Eritaña. En pocos años, y con la ayuda de su hijo Juan, esa taberna de carretera se convirtió en la Venta de Vargas.

¿Por qué la Venta de Vargas ha perdurado en el tiempo y es reconocida internacionalmente?, ¿qué personajes han dado vida a este lugar, convirtiéndolo en refugio de flamencos en una época donde lo jondo era más perseguido que admirado?, ¿cómo termina convirtiéndose en un santuario flamenco de visita obligada?, ¿por qué ha sobrevivido su cocina tradicional a modas efímeras y sigue encandilando a todo tipo de comensales?

Venta de Vargas: Musical Flamenco hace un recorrido fascinante por las escenas más reveladoras que han acontecido bajo el cobijo de su techo.

Esta producción de Javier Fernández. Flamenco de la Isla, cuenta con intérpretes de la talla de Antonio Canales, Carlos Carbonell, María Guerrero, El Trini de la Isla, Juan Manuel Fernández, Elena Arias, Paca Rodríguez, Titi Flores, Paco Moyano, Antonio Lizana, Carmen La Shica…

2 de mayo | El Palermasso I. Función principal… ¡Yo creo que salimos!

16 Escalones presenta 'Función Principal… ¡Yo creo que salimos!', el espectáculo teatral de 'El Palermasso', la famosa web serie de humor cofrade que arrasa en YouTube, convertida en una narrativa única. En ella, los protagonistas reviven algunos de los mejores gags de la serie en esta irónica y especial trama llevada al teatro, idea original de Antonio Garrido y dirigida por Julio Fraga.

El espectáculo desarrolla desde el cariño y la risa cómplice, el universo que rodea a las hermandades de nuestra Semana Santa. Un espectáculo completo, con un alto atractivo tanto para los seguidores habituales como para los iniciados.

Cuatro hombres de barrio, auténticos perdedores en todos los aspectos de la vida adulta han alcanzado su primera gran ilusión y única meta en la vida: ser miembros de la Junta de Gobierno de una hermandad de Semana Santa. Ante el público, convertidos en esta ficción en los propios nazarenos de la cofradía, se enfrentan a su primer día grande: la primera salida en procesión por las calles de la ciudad. Justo cuando creen que están alcanzando la gloria en su cometido, a minutos de iniciar su estación de penitencia hacia la Catedral, surge un pequeño inconveniente que podría dar al traste con los anhelos de toda una vida…

3 de mayo | El Palermasso II. Puñales de plata

La Casi Antigua, Leal, Ilustre, Fervorosa, Impertinente Hermandad de los Santísimos Días de Asuntos Propios, Nazarenos con Alpargatas de Esparto y Cintas de Doble Cara, San Cirios de Parafina y Guardabrisas Eléctricos, con Collación y Guarda al Barrio de las Alegrías del Fin de Semana y su Madre Santísima, porque madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle... La cofradía de «El Palermasso» está a punto de acometer su salida procesional.

La mala gestión de la anterior Junta de Gobierno ha obligado a hacer cambios en la dirección de la misma y eso ha provocado envidias, frustraciones, peleas... Nos encontramos ante una Hermandad polarizada.

Los besos entre ellos son como los de Judas y los puñales de plata se clavan por la espalda. Para colmo, el nuevo Hermano Mayor ha conseguido que Su Santidad el Papa Francisco bendiga a toda la corporación ese día in situ en la iglesia y están esperando la llegada del sumo pontífice.

No puede salir nada mal....

Tras la enorme acogida de su estreno, «El Palermasso» vuelve a los teatros. Manteniendo el espíritu de la exitosa webserie original, la obra promete grandes dosis de emoción, intriga y risas sin parar.

9 de mayo | La gramática

Una sátira que homenajea nuestra relación con el legado que, según Lázaro Carreter, constituye nuestro patrimonio más sólido: la lengua.

Imaginemos que un buen día, de forma accidental, una mujer convencional se convirtiera de la noche a la mañana en una consumada erudita de la lengua y la gramática. ¿Cómo cambiaría su vida esta circunstancia? ¿Vería, como suele decirse, ensanchados sus horizontes personales y profesionales o, por el contrario, estas nuevas destrezas le preocuparían la marginación de su entorno?

Imaginemos, a su vez, a un reputado neurocientífico dispuesto a someter a la mujer a un intensivo proceso de desprogramación lingüística en sentido opuesto al llevado a cabo por el doctor Higgins sobre la florista Liza Doolitle en la célebre obra Pigmalion, de Bernard Shaw. En este caso no se trataría de refinar verbalmente al personaje, sino, inversamente, de devolverlo a su primario estado de limitación expresiva para evitarle, de este modo, los trastornos de inadaptación social originados tras su inapropiado accidente.

Obra divertidísima protagonizada por María Adánez y José Troncoso, y escrita y dirigida por Ernesto Caballero.

10 de mayo | Pilar Ochoa -Flamenco, jazz, fusión

Espectáculo sorprendente, impactante, novedoso realizado por la ganadora del I Concurso de Jóvenes Talentos de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, Pilar Ochoa.

No se trata sólo una actuación de flamenco jazz fusión, sino también de un show con sorpresas en escena. Una actuación que transmite sentimiento, pasión, fuerza y emoción. En este innovador espectáculo sorprenderá con diversas piezas musicales fusionadas.

Empezando con la evolución del flamenco de Manuel de Falla, piezas primitivas y actuales del repertorio folclórico. Mostrando un gran abanico de posibilidades en este género musical. Pasando por composiciones actuales del flamenco fácilmente reconocibles. Entre ellos, autores como Camarón de la isla, Paco de Lucía, Bebo Valdés, Paquito D'Rivera, Diego El Cigala, Jorge Pardo, Juan Parrilla… Introduciéndose en el mundillo jazzístico, que sorprenderá con diversas improvisaciones en escena.

Seguidamente interpretarán a compositores como: Béla Kovács, Gershwin con un «An American in Paris»… En este estilo, tendremos composiciones de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Pedro Iturralde que en su pieza tiene flamenco y jazz, fusionando varios estilos.

La intención es regalar al público piezas actuales famosas, haciéndoles partícipes del espectáculo y transportarlos a un universo musical diferente.

Junto a la clarinetista solista Pilar Ochoa actuará el guitarrista Javi de Carmen y el percusionista Lolo Bernal.

17 de mayo | Riki Rivera

Riki Rivera llega a San Fernando este año 2025 con su gira «Un Miedo Menos», un espectáculo íntimo lleno de emociones que no dejará indiferente a nadie.

Un viaje único a través de la discografía de este talentoso artista, con una banda en directo formada por músicos excepcionales, Riki invita a vivir una experiencia cercana, vibrante y auténtica a través de música conectada con historias que emocionan.

24 de mayo | Javier Belizón

Javier Belizón trae un espectáculo tan íntimo, como real y todo ello expresado con su peculiar espontaneidad y verdad.

Su música, con su toque siempre andaluz y sureño por bandera, transportará a algún lugar de nuestro pasado o presente, ya que nos identificaremos en muchas de ellas. Todos hemos tocado fondo alguna vez y de alguna manera.

Viene a contarnos su historia en forma de canciones, y a convencernos de que la vida no es más que eso, error tras error, caerse y levantarse de nuevo, para volver a caer y levantarnos más fuertes. A que creamos en nosotros mismos y luchemos por nuestros sueños. A aprender a decir que no a todo aquello que no nos hace bien. A asumir que a veces la vida golpea y lo importante que es aprender de esos golpes.

Preparémonos para vivir un contraste de emociones único, con una forma diferente de hacer show. Que nos hará pensar y ver la vida desde su perspectiva a veces tan surrealista como auténtica.

31 de mayo | Palaboda

¡¡Se casan!... ¡Por fin!... Ella quiere una boda «como Dios manda»; él no quiere ponerse zapatos porque le aprietan; ella lleva velo porque la estiliza; él no quiere anillo porque se le hinchan los dedos; ella quiere convite con tarta, baile y champán; él quiere que termine pronto para irse a pescar... Comedia divertidísima en la que se cuenta la entrañable historia de Begoñita y Juanmanué, que tendrán que ponerse de acuerdo para la ansiada boda que tanto espera ella y de la que tanto huye él.

Clave de comedia para la nueva producción de La Tirana producciones, un periplo en el que las risas se llevaron de forma natural, bajo la dirección de Jai García y Susana Rosado.

7 de junio | Los tacones de papá

Es un musical que propone un acercamiento al mundo del transformismo visto a través de los ojos de una joven católica apostólica y romana. Una joven que, tras la muerte de su padre descubre que en la vida no todo son blancos y negros, también hay más colores.

La muerte de La Castro, una de las drag más conocidas de la capital, hace que su hija Marta tenga que ir a despedirse de su padre. Un padre que desapareció cuando ella era niña. Marta es una joven religiosa, apocada y de ideas conservadoras. Al ver el cadáver de su padre amortajado con la mejor bata de cola y con todo el rímel posible, está a punto de darle un síncope.

Gracias a dos transformistas amigas de su padre, Marta descubrirá otro mundo. Los contrastes de estos dos mundos llenarán de situaciones divertidas esta comedia musical llena de provocación, mucho humor, buena música y poca fe.

Con la dirección de Juan Luis Iborra y José Warletta, y el elenco formado por Alberto Zimmer «Pupi Poisson», Javier Sevillano «Hornella Góngora», Eva Rodríguez, David Tortosa, Miguel de Miguel y Edu Chico.

Patricia Cavada ha destacado la buena respuesta del público y el alto nivel de ocupación en cada función en el Teatro de Las Cortes que, temporada tras temporada, ha logrado situarse como un referente escénico en la provincia. También ha puesto en valor el aumento de público procedente de otros municipios, favorecido por la calidad de la programación, la conexión por tranvía y la apuesta firme del Ayuntamiento por la cultura como motor de ocio, pero también como herramienta de dinamización económica y la generación de empleo vinculado al comercio, a la hostelería y a la producción de espectáculos.

La regidora isleña ha subrayado el esfuerzo para seguir reforzando la apuesta cultural, sobre todo la que tiene que ver con las artes escénicas, y para todas las edades. Por eso, además del Teatro de Las Cortes, se suma a la oferta cultural el ciclo de teatro familiar 'Érase un sábado' en la Casa de la Cultura, o actividades con los centros educativos como 'Mi primera vez en el teatro'.