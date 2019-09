Metallica, declarada la banda más taquillera de todos los tiempos Un estudio les atribuye una recaudación de 1.265 millones de euros por la venta de más de 22 millones de entradas para sus conciertos desde 1982

La revista Pollstar, especializada en la industria global de la música en vivo, acaba de declarar a Metallica como «la banda más taquillera de todos los tiempos», de acuerdo a un reciente estudio propio.

En concreto, a los californianos se les atribuye una recaudación de 1.400 millones de dólares (1.265 millones de euros) por la venta de más de 22 millones de entradas para sus conciertos desde 1982, lo que les sitúa por delante de otras bandas como Guns N'Roses y AC/DC.

El estudio, titulado «Tour & Destroy: The Case for Metallica as the World's Biggest Touring Act», destaca el hecho de que el grupo haya tocado en 48 países de todo el mundo y en los siete continentes, incluida la Antártida.

Por si fuera poco, además lideran los ingresos por la venta de «merchandising» en Norteamérica desde 1991 con 125 millones de dólares (casi 113 millones de euros).

Pese a los años en carretera, el ritmo vertiginoso de sus giras no decae y su actual «WorldWired Tour» ha recaudado ya más de 430 millones de dólares (cerca de 339 millones de euros) tras despachar más de 4 millones de entradas.

Como ejemplo, su último concierto en Madrid dentro de ese circuito, celebrado el pasado 3 de mayo ante unas 68.000 personas, se convirtió en el mayor espectáculo que la banda ha ofrecido nunca en España, solo dos días después de reunir a otras 55.000 en Barcelona.

De las ganancias del tramo europeo de esta gira, que incluyó 25 conciertos en total, Metallica donó 1,6 millones de dólares (cerca de 1,5 millones de euros) a diversos proyectos solidarios a través de su propia fundación, All Within My Hands.