Bob Dylan, a punto de sufrir una caída antes de abroncar a su público El vídeo del percance, tomado este miércoles en Viena, muestra al artista indignado por las fotos que toman desde primera fila

El «Never-ending Tour» de Bob Dylan ya está recorriendo Europa, y ha dejado una doble anécdota a su paso por Viena, este miércoles. Durante la interpretación de «Blowin' in the wind», el artista estadounidense sufre un pequeño percance, al estar a punto de caer de bruces sobre uno de sus músicos tras tropezar con un monitor y trastabillar por todo el escenario. A continuación, se dirige hacia el público para mostrar su indignación por los fans que se han saltado la prohibición de hacer fotos durante el concierto. «Sacad fotos o no las saquéis. Tocamos o posamos, ¿de acuerdo?». Tras un breve momento de tensión en el que el grupo deja de tocar, Dylan parece quedar satisfecho y continúa con la actuación.

Bob Dylan comenzará la semana que viene su gira española, que pasará por Pamplona (26 de abril), Bilbao (27), Gijón (28), Santiago de Compostela (29), Sevilla (3 de mayo), Fuengirola (4), Murcia (5) y Valencia (7).