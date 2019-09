Bullying a los Beatles, pocas mujeres y otras curiosidades de la lista del RockFM 500 La lista de las 500 mejores canciones de la historia del rock permite una serie de observaciones para profundizar en los gustos de los más de 300.000 votantes

Por fin, después de 48 largas y vibrantes horas de buena música y buena radio, ya tenemos la lista de las mejores canciones del rock de la historia según los votos de los oyentes de RockFM. Más de 350.000 personas votaron durante tres semanas para conformar este olimpo roquero de la «chanson» eléctrica.

[Consulta aquí la lista del RockFM 500]

Como saben, el RockFM 500 vuelve a estar comandado por Queen y su «Bohemian Rhapsody» seguido de «Highway to hell», de AC/DC, y «Stairway to heaven», de Led Zeppelin, curiosamente las otras dos únicas canciones que han robado el primer puesto al grupo de Freddie Mercury alguna vez en las siete ediciones de este tradicional evento (en la segunda y tercera edición, concretamente)

Por otro lado, ¿dónde están los Beatles? Pues los Beatles no acaban de asomarse a los puestos de honor de la lista. A ver, sí, John Lennon coloca su «Imagine», nada rock por cierto, en el noveno puesto de la lista, y «Hey Jude» la podemos encontrar en el puesto 18. Pero no sería hasta el puesto 56 donde entraría «Help!» cuando volvemos a verles el flequillo. En total, salen nueve veces entre las 500 mejores. No es que sea un mal resultado, pero siendo los Beatles... decepcionante. Los Rolling logran mejores resultados con 11 puestos entre las 500 mejores y situando «Satisfaction (I can't get no)» en el quinto puesto. Queen, por ejemplo, consigue 17 puestos.

Por otro lado, es inevitable señalar las pocas mujeres que aparecen en este RockFM 500. La primera que sale es la diva del soul Aretha Franklin en el puesto 47, así que mucho «respect» para ella. Después Janis Joplin en el 54 con su «Piece of my heart» y en el 59 saca pecho «The Chain», tema de Fleetwood Mac interpretada y escrita por la emocionante rockera Steve Nicks.Mamas & The Papas sitúa «California dreamin'» en el 66, Patti Smith en el 74. También estaría por allí Grace Slick con sus Jefferson Airplane en el 112, las hermanas Llanos liderando Dover en el puesto 396 y 417 con «Devil came to me» y «Serenade»... Pero en total, de los 500 puestos no llegan a 20 el número de mujeres en la lista.

Luego, tenemos que destacar a la década de los 70 como la que más canciones coloca en el RockFM 500, con 167, situándose así por encima de los 80 (148), los 60 (79), los 90 (con 70 canciones), los 30 temas que aparecen de los años dos mil y, por último, los seis que representan a la década de los 50.

Por último, habría que hablar de una participación española bastante bien representada, con 29 canciones en este top 500 de la múscia y con «Maneras de vivir», de Leño, en el lugar 75 siendo nuestra mejor representante.