Aitana sube al trono del Top10 Shows on Demand de marzo

Fall Out Boy

La banda estadounidense Fall Out Boy acaba de ser denunciada por ¡un fabricante de marionetas! Al parecer, el grupo tenía permiso para utilizar sus productos en el videoclips de «Young And Menace», pero los ha seguido usando en otros vídeos sin permiso. Problemillas legales aparte, su hinchada española sigue creciendo y creciendo cada año, y por eso no extraña que algún día acabaran en el podio de las peticiones de fans en Shows on Demand.