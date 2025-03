Los 30 mejores riffs de guitarra de la historia

¿Qué es un riff ? Es una frase de guitarra que se repite a menudo a lo largo de una canción, y puede ser una progresión de acordes ejecutada por la sección de acompañamiento, o un punteo. El término surgió en la jerga musical jazzística estadounidense de la década de 1920, y según algunas fuentes es una abreviación para los términos ingleses rhythmic figure (figura rítmica) o refrain (estribillo). Y ¿qué hace grande a un riff? La respuesta a esa pregunta es el santo grial del rock, un misterio que no se puede explicar, sólo sentir.

El debate sobre los mejores riffs de la historia es tan antiguo como el propio rock'n'roll. En estos setenta años desde el nacimiento del género, infinidad de listas han intentado clasificar los más célebres de mejor a peor, siempre abriendo encendidos debates entre los aficionados. Y la última, confeccionada por la compañía de software para músicos y propietaria de la revista Ultimate Guitar, Muse Group , no es diferente.

La clasificación, que parte de la opinión de 1.500 personas encuestadas, no ha sido muy original al colocar en el primer puesto al riff punteado de Slash en la manida 'Sweet child o' mine' de Guns 'N' Roses . En el segundo puesto están las cuatro notas del riff de 'Eye of the tiger' de Survivor , muy icónico, sí, pero flojo en comparación con docenas de riffs tan sencillos o más que este, como por ejemplo los de AC/DC. La primera sorpresa de la lista llega en el tercer puesto, donde aparece un riff no de guitarra sino de bajo, el del 'Another on bites the dust' de Queen . La segunda sorpresa, bastante desagradable o indignante según te pille, es que 'Sex on fire' de Kings of Leon esté en el cuarto puesto. Una auténtica majadería.

El Top5 lo cierran Led Zeppelin con 'Stairway to heaven' , y a continuación aparecen Michael Jackson por 'Beat it' (es decir, Steve Lukather, que fue quien lo grabó... Van Halen hizo el solo), Nirvana por 'Smells like Teen Spirit' , Lynyrd Skynyrd por 'Sweet Home Alabama' , Eric Clapton por 'Layla' y el Top10 queda culminado por Dire Straits por 'Money for nothing' . El omnipresente 'Smoke on the water' de Deep Purple está en el puesto 16, y los únicos que tienen dos canciones en la lista son Nirvana, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y los Rolling Stones. Y por cierto, no está Chuck Berry...

Esta es la lista completa:

1. Sweet Child O'Mine - Guns N' Roses

2. Eye Of The Tiger - Survivor

3. Another One Bites the Dust - Queen

4. Sex on Fire - Kings of Leon

5. Stairway to Heaven - Led Zeppelin

6. Beat It - Michael Jackson

7. Smells like Teen Spirit - Nirvana

8. Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd

9. Layla - Eric Clapton

10. Money for Nothing - Dire Straits

11. Purple Haze - Jimi Hendrix

12. The Chain - Fleetwood Mac

13. Back in Black - AC/DC

14. The Ace of Spades - Motorhead

15. Walk This Way - Aerosmith

16. Smoke On The Water - Deep Purple

17. You Really Got Me - The Kinks

18. The Wall - Pink Floyd

19. Ring of Fire - Johnny Cash

20. I Love Rock 'n' Roll - Joan Jett

21. Voodoo Child - Jimi Hendrix

22. Born to be Wild - Steppenwolf

23. Seven Nation Army - The White Stripes

24. Satisfaction (I Can't Get No) - The Rolling Stones

25. Come as You Are - Nirvana

26. Whole Lotta Love - Led Zeppelin

27. I Bet You Look Good on the Dancefloor - Arctic Monkeys

28. Message in a Bottle- The Police

29. All Right Now - Free

30. Brown Sugar - The Rolling Stones

Curiosamente, el riff de la canción que ocupa el primer lugar, 'Sweet child o' mine' de Guns 'N' Roses, nació de la forma más casual posible. Slash ha explicado varias veces que odia la canción porque para él fue «simplemente un ejercicio técnico y un chiste». En un especial sobre el grupo emitido por la cadena de televisión musical VH1, afirmó que tocó el riff en una sesión de ensayo a modo de broma. El baterista Steven Adler y Slash estaban en un descanso y Slash comenzó a tocar una melodía tipo «circo» mientras hacia burlas a Steven Adler. Él le dijo que tocara el riff de nuevo, e Izzy Stradlin llegó para unirse con los acordes. Axl se unió y comenzó a cantar el poema que había escrito. En una entrevista para la revista Hit Parade en 1988, el bajista Duff McKagan declaró: «La cosa de Sweet Child, es que fue escrita en cinco minutos. Era una de aquellas canciones más, sólo tres acordes. ¿Sabes ese intro que hace Slash al principio? era un chiste porque pensábamos '¿qué es esta canción?'. No será nada, será una canción de relleno para el álbum. Y excepto por la parte vocal, es bastante dulce y sincera, Slash estaba jodiéndonos cuando escribió ese riff por primera vez».

El estudio de Muse Group también desvela algunos datos interesantes de la relación de la gente con la música. De los encuestados, el 44% de dijo que la música es una de sus grandes pasiones en la vida, y un tercio tocaba algún instrumento. El 24% dice que no ha tocado un instrumento desde la escuela pero que le encantaría aprender uno. La mitad de las personas que tocan un instrumento dijeron que practicar los hizo sentir más felices y relajados, y el 69% dijo que la experiencia de aprender algo hasta perfeccionarlo fue un 'gran impulso moral'. Al 92 por ciento de los padres encuestados les gustaría que sus hijos aprendieran a tocar un instrumento o a producir y componer música.